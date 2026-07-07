Las señales de tránsito pueden parecer sencillas, pero muchos de sus detalles tienen un propósito específico. En artículos anteriores ya revisamos qué significa la señal del auto derrapando y la del pulgar levantado, dos símbolos que suelen generar dudas entre los conductores. Ahora es el turno de otro elemento que ha llamado la atención en las carreteras: el marco rojo que rodea algunas señales de límite de velocidad en Texas. Aunque puede parecer un simple elemento de diseño, su presencia cumple una función específica que todos los conductores deberían conocer.

Aunque algunos automovilistas creen que ese borde rojo significa una multa automática o una sanción más severa, la realidad es distinta. Su función es mucho más simple, pero igualmente importante: hacer que el conductor note de inmediato que el límite de velocidad cambió y que debe obedecer el nuevo valor desde ese punto.

¿Qué significa el marco rojo en las señales de velocidad en Texas?

El borde rojo que aparece en algunas señales de límite de velocidad no modifica la ley ni crea una infracción especial. Su objetivo es llamar la atención de los conductores cuando el límite permitido cambia respecto al tramo anterior.

Esto resulta especialmente útil en un estado como Texas, donde es común pasar de autopistas a calles urbanas, zonas escolares, áreas de construcción o poblaciones con límites de velocidad diferentes en pocos minutos.

En otras palabras, si vienes circulando a 55 millas por hora y la siguiente señal indica 45 mph con un marco rojo, ese borde busca que no pases de largo sin advertir el cambio.

Las señales de tránsito en Texas tienen elementos que cumplen funciones específicas más allá de indicar la velocidad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué algunas señales tienen un borde rojo?

De acuerdo con la Administración Federal de Carreteras, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) obtuvo autorización para probar señales estándar de límite de velocidad con un borde rojo o amarillo reflectante.

La intención fue aumentar la visibilidad de estas señales en los lugares donde el límite de velocidad cambia, ayudando a que los conductores detecten el nuevo máximo permitido con mayor rapidez.

En la práctica, el borde funciona como una advertencia visual adicional, pero el número que aparece en la señal sigue siendo el elemento que tiene validez legal.

El verdadero riesgo para los conductores

El riesgo no está en el color del borde, sino en ignorar la velocidad indicada.

Las señales de límite de velocidad forman parte de las señales regulatorias, es decir, aquellas que establecen normas de tránsito de cumplimiento obligatorio. Por ello, si un oficial determina que un vehículo circulaba por encima del límite publicado, el hecho de no haber visto el cambio difícilmente servirá como justificación.

Precisamente, el marco rojo existe para hacer que el conductor note la nueva velocidad permitida antes de continuar su recorrido.

No es lo mismo que una señal amarilla

Muchos conductores también confunden estas señales con los avisos amarillos que dicen “Reduced Speed Limit Ahead” (“Reducción de velocidad más adelante”).

La diferencia es importante:

La señal amarilla solo advierte que el límite cambiará en los próximos metros.

solo advierte que el límite cambiará en los próximos metros. La señal blanca con borde rojo indica que el nuevo límite de velocidad ya está en vigor desde ese punto.

En otras palabras, una avisa; la otra ordena.

Por ello, conducir por encima de la velocidad indicada puede derivar en una multa, cuyo monto dependerá de la ciudad, el condado, la corte y las circunstancias de la infracción.

Conocer las señales de tránsito en Texas puede ayudarte a evitar multas y conducir con mayor seguridad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué cambia el límite de velocidad?

Según TxDOT, los límites de velocidad en las carreteras estatales se establecen mediante estudios de tránsito e ingeniería o, cuando corresponde, por las autoridades locales.

Para definirlos se analizan factores como:

El diseño de la vía.

Las curvas y accesos.

Las zonas urbanizadas.

El historial de accidentes.

Las condiciones generales del camino.

Por eso, cuando aparece una señal con un marco rojo, el mensaje es claro: no está ahí como un elemento decorativo, sino para evitar que el conductor pase por alto un cambio importante en la velocidad permitida.

Para las familias hispanas que conducen a diario por Texas, conocer este detalle puede marcar la diferencia entre continuar el viaje sin inconvenientes o terminar detenido por una infracción que pudo evitarse prestando atención a la señal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!