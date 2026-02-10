Bad Bunny no solo llevó a Puerto Rico a uno de los escenarios más vistos del mundo durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, sino que también rindió un homenaje muy personal a su familia. Su presentación en el campo del Levi’s Stadium estuvo cargada de simbolismo desde el primer momento. Apenas el artista salió a escena, los fanáticos comenzaron a preguntarse por el significado del número 64 que aparecía en la parte frontal y trasera de la camiseta de fútbol americano color crema que llevaba puesta. El diseño, combinado con camisa, corbata y pantalones, no pasó desapercibido.

En redes sociales surgieron varias teorías. Algunos pensaron que el número hacía referencia al año de nacimiento de su madre, mientras que otros creyeron que era un guiño a su álbum ‘El Último Tour del Mundo’, que en 2020 se convirtió en el primer disco en español en 64 años en liderar el Billboard 200; sin embargo, ninguna de esas interpretaciones era correcta.

En un comunicado enviado a USA TODAY el lunes 9 de febrero por representantes del artista, Bad Bunny aclaró el verdadero significado: el número 64 es un homenaje a su tío Cutito, hermano de su madre, quien fue una figura clave en su vida.

En redes sociales surgieron distintas teorías sobre su significado, desde referencias familiares hasta guiños a su carrera musical. (Foto: EFE /EPA / CHRIS TORRES)

El puertorriqueño explicó que su tío nació en 1964, por lo que eligió ese número para llevarlo en la camiseta que usó durante el show de medio tiempo del Super Bowl. Fue una forma de tenerlo presente en un momento muy importante de su carrera.

En su declaración, Bad Bunny detalló que gran parte de lo que sabe de la NFL se lo debe a él y que su tío falleció hace dos años, poco después de que los San Francisco 49ers perdieran el Super Bowl de 2024 frente a los Kansas City Chiefs. El propio estadio donde se realizó el Super Bowl 60 es la casa del equipo del que su tío era fanático.

El medio Complex Magazine fue el primero en revelar el significado detrás de la camiseta el domingo 8 de febrero. Posteriormente, Bad Bunny compartió su mensaje completo, en el que detalló por qué decidió llevar ese homenaje durante uno de los momentos más importantes de su carrera.

El propio artista aclaró que el número es un homenaje a su tío Cutito, quien lo acercó al fútbol americano y falleció hace dos años. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Declaración completa de Bad Bunny explicando el significado del número 64 en su camiseta

“1964 es la fecha en que nació mi tío Cutito, hermano de mi mamá. Lo poco que conozco de la NFL es gracias a él. Se fue a los 17 años a Estados Unidos a trabajar y nunca volvió a vivir en Puerto Rico, aunque siempre nos visitaba a finales de enero o principios de febrero y se quedaba en casa.

Eso era plena postemporada de la NFL, así que siempre veía los juegos con él. Él era un gran fanático de los San Francisco 49ers, equipo cuya casa es el estadio donde fue este Super Bowl 60, en el que me presenté. Mi tío falleció hace dos años, poco tiempo después de que los 49ers perdieran contra Kansas City en el Super Bowl 2024.

Yo siempre soñé con llevar a mi tío a un Super Bowl y no pude. Se fue inesperadamente, sin avisar. Así que en mi halftime show del Super Bowl decidí tenerlo en mi camisa: OCASIO, su apellido, el mismo (que el) de mi mamá, y su fecha de nacimiento, 64.

Le dediqué mi espectáculo antes de comenzar. Estoy seguro de que lo vio, estuvo presente y se sintió orgulloso de su sobrino. Ahora solo falta el día en que los 49ers ganen nuevamente un Super Bowl.”

Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX convirtió el estadio en un homenaje a la cultura puertorriqueña, recreando escenas de la isla con campos de caña de azúcar, puestos de piraguas y su icónica “casita” rosa. El “Conejo Malo” hizo historia al ser el primer artista en liderar el show casi totalmente en español, acompañado de invitados de lujo como Lady Gaga (en una versión salsa de “Die With A Smile”) y el legendario Ricky Martin, mezclando el pop contemporáneo y las raíces caribeñas.

Lo más llamativo fue el trasfondo social: aunque no se mencionó a ICE directamente, el show estuvo lleno de simbolismos sobre la inmigración y la identidad latina. Bad Bunny cerró su presentación con un desfile de banderas de toda América Latina, mientras en las pantallas gigantes se leía el mensaje: “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor).

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX convirtió el estadio en un homenaje a la cultura puertorriqueña. (Foto: EFE)

La presentación no solo fue un despliegue de éxitos como “Tití Me Preguntó” y “DtMF”, sino que incluyó momentos inesperados como una boda real sobre el escenario y la aparición de figuras como Pedro Pascal y Cardi B.

Al final, Bad Bunny elevó un balón con la frase “Together, We Are America” (Juntos somos América), consolidando el show como una declaración política sutil pero contundente sobre la unidad de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Para ver el show completo ingresa a este enlace.

