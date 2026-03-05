Posiblemente, consideres que el proceso de inmigración hacia los Estados Unidos suele abarcar muchos térmicos; sin embargo, existe un concepto que suele ser clave al momento de obtener una visa o la residencia permanente : la fecha de prioridad de inmigración. La mayoría de solicitantes se sienten perdidos al intentar localizar dicho dato en sus trámites de USCIS; por esa razón, es clave que lo sepas porque marcaría la diferencia entre la incertidumbre y una planificación exitosa. En esta nota, te revelaré una guía completa para que comprendas a mayor detalle su significado, dónde puedes ubicarla y qué impacto tiene en el tiempo de espera.

Qué significa realmente la fecha de prioridad de inmigración

Según lo expuesto por el portal Lluis Law , corresponde al día en que el Departamento de Trabajo o el USCIS aceptó de manera formal tu solicitud, siendo este dato fundamental para establecer en qué momentos podrás proseguir con tu trámite, ya sea una visa o la Green Card.

Debes saber que el procesamiento de solicitudes sigue un orden cronológico, atendiendo primero los casos más antiguos ante la disponibilidad limitada que existe cada año. Para los solicitantes, es clave que mantengas un seguimiento de la fecha de trámite y revises el boletín de visas cada mes; de esa manera garantizarás que tu turno esté vigente durante el procedimiento.

Cómo encontrar la fecha de prioridad según mi tipo de trámite

Es importante resaltar que la fecha de prioridad varía según cada caso, ya que se determina específicamente por el tipo de trámite presentado ante el USCIS o el Departamento de Trabajo. En las siguientes líneas, te mostraré los casos más comunes:

TRÁMITES FAMILIARES

El calendario de espera para las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4 se define en la fecha que USCIS recibe formalmente el Formulario I-130, un registro reconocido oficialmente como la fecha de prioridad basada en la petición familiar.

TRÁMITES LABORALES

En los casos de empleo que requieren una certificación laboral PERM, la fecha de prioridad se establece oficialmente a partir del día en que el Departamento de Trabajo recibe y acepta dicha solicitud.

De no requerirse el certificado anteriormente mencionado, la fecha oficial será aquella en la que USCIS reciba el Formulario I-140.

TRÁMITES BAJO LA LEUY 245(I)

Aquellos que están amparados por esta ley, podrán conservar su fecha de prioridad bajo la sección 245(i), sin importar que posteriormente ingresen una solicitud adicional ante las autoridades correspondientes.

De aprovechar esta ventaja reduce significativamente los tiempos de espera en años, siempre y cuando la solicitud original haya sido presentada antes del 30 de abril de 2001.

VISA JUVENIL (SIJ)

Para los casos de visa juvenil, la fecha de prioridad se establece oficialmente en el momento en que el USCIS recibe el formulario I-360. El interesado deberá ingresar en un lista similar al de preferencia familiar y ajustar su gestión a las fechas que se publican cada mes en el boletín correspondiente.

Cómo saber mi fecha de prioridad en USCIS O NVC

La fecha de prioridad de USCIS podrás ubicarla en el aviso de aprobación del Formulario I-797, documento emitido por la agencia tras la aceptación de una petición. Para identificarla, tendrás que revisar la esquina superior derecha del documento, donde se ubica ‘Priority Date’.

Tanto el USCIS como el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) se basan en una misma fecha: la agencia la establece inicialmente, mientras que el NVC la emplea como referencia para gestionar la programación de entrevistas y la recepción de la documentación necesaria.

