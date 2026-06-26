Conducir por las carreteras de Estados Unidos implica reconocer una gran variedad de señales de tránsito que advierten sobre posibles riesgos antes de llegar a ellos. Una de las menos conocidas es la que muestra la palabra “DIP”, la cual puede pasar desapercibida para muchos conductores, especialmente para quienes no están familiarizados con el sistema vial estadounidense. Sin embargo, ignorarla puede aumentar el riesgo de perder el control del vehículo o sufrir un accidente, ya que esta señal alerta sobre una depresión pronunciada en el perfil de la carretera que exige reducir la velocidad y mantener la atención. Conocer su significado es fundamental para conducir de forma más segura.

¿Qué significa la señal con la palabra “DIP”?

De acuerdo con el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), la señal DIP se instala antes de una depresión pronunciada en el perfil de la carretera. En otras palabras, advierte que el pavimento desciende de manera repentina y luego vuelve a elevarse, lo que puede afectar la estabilidad del vehículo si se circula a una velocidad elevada.

Su función es preparar al conductor para adaptar la conducción antes de llegar al punto de la vía donde se encuentra esa irregularidad.

Conocer el significado de la señal de tránsito "DIP" es fundamental para conducir con seguridad en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué indica exactamente la señal “DIP”?

Aspecto Descripción Significado Advierte una depresión pronunciada en la carretera. Ubicación Antes del tramo donde el pavimento presenta un descenso y posterior ascenso. Objetivo Alertar al conductor para que disminuya la velocidad y conduzca con mayor precaución. Señal complementaria Puede incluir una placa con velocidad recomendada (Advisory Speed).

¿Cuándo se utiliza esta señal de tránsito con la palabra “DIP”?

El MUTCD establece que las señales BUMP y DIP deben colocarse con anticipación cuando existe un cambio brusco en el perfil de la carretera.

Mientras la señal BUMP alerta sobre una elevación del pavimento, DIP advierte una depresión que puede provocar un movimiento repentino del vehículo, especialmente si se atraviesa a gran velocidad.

En algunos casos, la señal puede ir acompañada de una placa con una velocidad recomendada, indicando al conductor cuál es la velocidad más segura para cruzar ese tramo.

¿Cuándo no debe utilizarse la señal “DIP”?

El manual también aclara que la señal DIP no debe emplearse cuando existe un tramo corto de depresión que pueda ocultar momentáneamente a otro vehículo.

En ese tipo de situaciones, el riesgo principal no es el desnivel del pavimento, sino la reducción temporal de la visibilidad. Por ello, el MUTCD indica que esos sectores deben tratarse como zonas donde está prohibido adelantar cuando la carretera cuenta con líneas centrales en vías de dos o tres carriles.

La señal de tránsito "DIP" forma parte de las advertencias viales que utilizan las carreteras de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué es importante prestar atención a esta señal?

Aunque parezca una advertencia menor, una depresión pronunciada puede generar movimientos bruscos en la suspensión del vehículo, reducir momentáneamente el contacto de las llantas con el pavimento e incluso dificultar el control del automóvil si se circula demasiado rápido.

Respetar esta señal ayuda a:

Reducir la velocidad antes de llegar al desnivel.

Mantener el control del vehículo.

Evitar daños en la suspensión o en los neumáticos.

Disminuir el riesgo de accidentes, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

La próxima vez que encuentres una señal con la palabra “DIP” en una carretera de Estados Unidos, recuerda que no es un simple aviso informativo. Se trata de una advertencia diseñada para anticipar un cambio importante en la superficie de la vía y permitir que conduzcas de manera más segura.

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