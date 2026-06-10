Si conduces por zonas rurales de Estados Unidos, es posible que te encuentres con una señal amarilla en forma de rombo que muestra la silueta de una vaca. Aunque para algunos conductores puede parecer una advertencia poco común o incluso anecdótica, las autoridades de tránsito la consideran una señal importante de seguridad vial. Su presencia indica que existe la posibilidad de que ganado o animales de granja crucen la carretera o se encuentren cerca de ella, una situación que puede provocar accidentes graves, especialmente en carreteras donde los vehículos circulan a altas velocidades. Ignorar esta advertencia puede reducir el tiempo de reacción del conductor y aumentar el riesgo de colisiones que ponen en peligro tanto a las personas como a los animales.

¿Qué significa la señal con una vaca?

La señal corresponde al símbolo W11-4 del Manual sobre Dispositivos Uniformes de Control del Tránsito (MUTCD, por sus siglas en inglés), documento utilizado por las autoridades de transporte en EE.UU. Su función es advertir a los conductores sobre la posible presencia de ganado en la vía o en sus inmediaciones.

Estas señales suelen instalarse en áreas agrícolas, ranchos, zonas de pastoreo abierto y lugares donde las vacas u otros animales de granja cruzan regularmente las carreteras. El objetivo es que los conductores reduzcan la velocidad y permanezcan atentos a cualquier movimiento inesperado.

Los conductores en EE.UU. deben reducir la velocidad cuando observan esta señal de tránsito. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué puede ser peligroso ignorarla?

Las vacas son animales de gran tamaño y peso. Una colisión entre un vehículo y una res puede causar daños considerables, además de lesiones graves para los ocupantes del automóvil. A diferencia de animales más pequeños, el impacto con ganado puede comprometer seriamente la estructura del vehículo.

Por esta razón, las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y estar preparado para detenerse cuando se observe esta señal. También es importante recordar que los animales pueden aparecer de forma repentina, especialmente durante el amanecer, el atardecer o la noche.

¿Dónde es más común verla?

La señal es frecuente en estados con una fuerte actividad ganadera, como Texas, Wyoming, Montana, Colorado y otros territorios del oeste y centro del país. En algunas regiones de pastoreo abierto, los conductores pueden encontrarse con ganado cerca de la carretera incluso cuando no hay cercas visibles.

Ignorar esta advertencia en EE.UU. puede aumentar el riesgo de accidentes con animales de gran tamaño. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Una advertencia que busca prevenir accidentes

Aunque pueda parecer una señal poco habitual para quienes no están familiarizados con las zonas rurales estadounidenses, su función es sencilla: advertir sobre un riesgo real. Cuando aparece la silueta de una vaca en la carretera, las autoridades esperan que los conductores reduzcan la velocidad y conduzcan con mayor precaución. Unos segundos de atención pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente inesperado.

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