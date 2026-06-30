Si conduces por las autopistas de Estados Unidos, es muy probable que en algún momento te encuentres con una señal de tránsito que dice “HOV”, “HOV 2+ ONLY” o “HOV Lane”. Aunque para muchos conductores pasa desapercibida, ignorarla puede tener consecuencias, ya que estos carriles tienen reglas específicas sobre quiénes pueden utilizarlos. Entrar a un carril HOV sin cumplir los requisitos puede derivar en una multa, además de otras sanciones según el estado donde ocurra la infracción. Por eso, entender qué significan estas siglas y cuándo está permitido usar ese carril es clave para evitar problemas al volante.

¿Qué significa la señal de tránsito HOV?

Las siglas HOV corresponden a High-Occupancy Vehicle, que en español significa vehículo de alta ocupación. Cuando una señal muestra “HOV Lane”, indica que ese carril está reservado para vehículos que transportan un número mínimo de personas.

En muchos casos, el letrero incluye información adicional, como:

HOV 2+ ONLY: solo pueden circular vehículos con dos o más personas , incluido el conductor.

solo pueden circular vehículos con , incluido el conductor. HOV 3+ ONLY: el carril está reservado para vehículos con tres o más ocupantes.

Algunas señales también especifican los días y horarios en los que la restricción está vigente.

Ignorar la señal HOV en EE.UU. puede derivar en una multa para el conductor. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué existen los carriles HOV?

El objetivo principal de los carriles HOV es reducir la congestión vehicular y fomentar que más personas compartan un mismo automóvil.

Al incentivar el uso compartido de vehículos, las autoridades buscan:

Disminuir el número de automóviles en circulación.

Reducir los tiempos de viaje durante las horas pico.

Contribuir a la disminución de las emisiones contaminantes.

Mejorar la fluidez del tránsito en las principales autopistas.

Por esa razón, estos carriles suelen ofrecer un recorrido más rápido que los carriles tradicionales.

¿Quiénes pueden usar un carril HOV?

La regla depende de la señal instalada en cada carretera y de la legislación estatal. Generalmente pueden utilizarlo:

Tipo de vehículo ¿Puede usar el carril HOV? Vehículos con el número mínimo de ocupantes indicado Sí Autobuses Sí Motocicletas Generalmente sí Vehículos autorizados por la normativa estatal (como algunos de bajas emisiones) En algunos estados Conductores que viajan solos sin autorización No

Siempre es importante leer el letrero, ya que algunos carriles solo funcionan como HOV durante determinadas horas del día.

¿Qué pasa si usas un carril HOV sin cumplir los requisitos?

Si un conductor entra a un carril HOV sin tener el número mínimo de ocupantes exigido, puede recibir una multa de tránsito. El monto varía según el estado e incluso la ciudad donde ocurra la infracción.

Además de la sanción económica, algunas jurisdicciones pueden aplicar otras medidas, como puntos en el historial de conducción cuando así lo establece la normativa local.

Si conduces en EE.UU., conocer el significado de las siglas HOV te ayudará a evitar infracciones de tránsito. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un detalle que muchos conductores pasan por alto

Uno de los errores más comunes es pensar que el carril HOV está disponible para todos los vehículos en cualquier momento. Sin embargo, muchas señales indican horarios específicos, por ejemplo durante las horas de mayor tráfico en la mañana o la tarde.

Por eso, antes de ingresar a uno de estos carriles, conviene revisar cuidadosamente la señal para confirmar cuántos ocupantes son necesarios y si la restricción se encuentra vigente en ese momento.

Conocer el significado de las siglas HOV no solo ayuda a evitar una multa, sino que también permite respetar una medida diseñada para hacer más eficiente el tránsito y promover el uso compartido del automóvil en las carreteras de Estados Unidos.

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