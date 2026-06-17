La señal de tránsito con un automóvil derrapando es una de las advertencias más reconocibles en las carreteras de Estados Unidos. Su objetivo es alertar a los conductores sobre condiciones que podrían reducir la adherencia de los neumáticos al pavimento, aumentando el riesgo de perder el control del vehículo. Aunque puede parecer una señal simple, conocer su significado puede ayudar a prevenir accidentes, especialmente durante la lluvia o en zonas donde la superficie de la vía presenta características especiales.

En EE.UU., la mayoría de las señales de tránsito están estandarizadas por regulaciones federales, principalmente a través del Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento que establece las normas para la señalización vial en todo el país. Dentro de este manual, la señal identificada como W8-5, conocida como “Slippery When Wet” (resbaladizo cuando está mojado), es la que muestra un automóvil derrapando.

¿Qué significa la señal de un auto derrapando?

Según la Sección 2C.30 del MUTCD, la señal W8-5 puede utilizarse para advertir sobre condiciones inesperadamente resbaladizas en la carretera. Esto significa que los conductores podrían encontrarse con una superficie que ofrece menos tracción de lo habitual, lo que aumenta la posibilidad de derrapes, especialmente al frenar o tomar curvas.

La señal suele tener forma de rombo amarillo con un automóvil negro y líneas onduladas que representan la pérdida de control del vehículo.

La normativa de tránsito de Estados Unidos incluye esta advertencia dentro de las señales preventivas oficiales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que indica esta señal

Elemento Significado Auto derrapando Riesgo de pérdida de tracción Fondo amarillo Advertencia o precaución Código W8-5 Señal oficial de pavimento resbaladizo Ubicación habitual Curvas, puentes, pendientes o zonas propensas a humedad Acción recomendada Reducir la velocidad y conducir con precaución

¿Qué peligro advierte a los conductores?

El principal peligro es que el vehículo pueda deslizarse debido a la reducción del agarre entre los neumáticos y la carretera. Esta situación puede presentarse por diversas razones.

El MUTCD señala que la señal puede ir acompañada de placas complementarias con mensajes como “ICE” (hielo), “WHEN WET” (cuando está mojado), “STEEL DECK” (superficie metálica) o “EXCESS OIL” (exceso de aceite). Estas indicaciones explican la causa específica de las condiciones resbaladizas.

Por ejemplo, un puente con superficie metálica puede volverse más peligroso durante la lluvia, mientras que una carretera expuesta a bajas temperaturas podría acumular hielo incluso cuando el resto de la vía parece segura.

Miles de carreteras en Estados Unidos utilizan esta señal para reducir el riesgo de accidentes y derrapes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué deben hacer los conductores al verla?

Cuando un conductor observa esta señal, lo más recomendable es disminuir la velocidad antes de llegar al tramo señalado. También es importante evitar frenadas bruscas, aceleraciones repentinas o movimientos agresivos del volante, ya que estas acciones pueden provocar que el vehículo pierda estabilidad.

Los expertos en seguridad vial recomiendan aumentar la distancia con el vehículo que circula delante y prestar especial atención durante condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa, neblina o temperaturas cercanas al punto de congelación.

Aunque la señal W8-5 no indica que el pavimento sea resbaladizo en todo momento, sí advierte que existe una mayor probabilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Por ello, verla en el camino es una invitación a conducir con mayor precaución y anticiparse a posibles riesgos.

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