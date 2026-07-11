Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para prevenir accidentes y mantener el orden en las carreteras de Estados Unidos. Entre ellas, existe una que suele generar dudas entre algunos conductores: la de fondo amarillo con una flecha negra hacia arriba y un triángulo rojo invertido en el centro. Aunque puede parecer una señal de advertencia más, en realidad anticipa una condición importante de la vía y exige que los automovilistas reduzcan la velocidad y estén preparados para ceder el paso. Conocer su significado ayuda a conducir de forma más segura y a evitar infracciones o colisiones.

¿Qué significa la señal con un triángulo rojo y una flecha?

De acuerdo con el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), la señal muestra un triángulo rojo invertido, el símbolo universal de “Ceda el paso” (Yield), acompañado por una flecha negra que indica la dirección de circulación.

Esto significa que más adelante encontrarás una señal de “Ceda el paso”, por lo que debes prepararte para disminuir la velocidad y, si es necesario, permitir el paso de otros vehículos antes de incorporarte o continuar el recorrido.

En otras palabras, esta señal funciona como una advertencia anticipada para que el conductor tenga tiempo suficiente de reaccionar antes de llegar a la intersección o punto donde deberá ceder el derecho de paso.

En EE.UU., esta señal de tránsito prepara a los conductores para una próxima intersección donde deberán ceder el derecho de paso. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Significado de la señal

Triángulo rojo invertido: anuncia una señal de “Ceda el paso”.

anuncia una señal de “Ceda el paso”. Flecha negra: indica que la advertencia corresponde al camino por el que circula el conductor.

indica que la advertencia corresponde al camino por el que circula el conductor. Fondo amarillo: identifica una señal preventiva o de advertencia.

¿Qué debe hacer el conductor?

Al observar esta señal, los conductores deben:

Reducir la velocidad de forma gradual.

de forma gradual. Estar atentos al tráfico que se aproxima.

Prepararse para detenerse si otro vehículo tiene el derecho de paso.

para detenerse si otro vehículo tiene el derecho de paso. Respetar la señal de “Ceda el paso” que aparecerá unos metros más adelante.

Aunque no obliga a detenerse inmediatamente, sí advierte que el conductor deberá estar listo para hacerlo si las condiciones del tránsito lo requieren.

¿En qué lugares suele encontrarse?

Esta señal es común en:

Incorporaciones a autopistas.

Entradas a carreteras principales.

Intersecciones con visibilidad limitada.

Cruces donde no existe un semáforo.

Accesos desde calles secundarias.

Su función es brindar tiempo suficiente para que el conductor identifique la próxima obligación de ceder el paso y actúe con anticipación.

Respetar esta señal de tránsito en EE.UU. ayuda a prevenir accidentes al anticipar la presencia de una señal de "Ceda el paso". | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué es importante respetarla?

Ignorar esta señal puede provocar maniobras bruscas, invasión del derecho de paso y accidentes con otros vehículos. Al anticipar la presencia de una señal de “Ceda el paso”, permite que el conductor llegue a la intersección con mayor precaución y reduzca el riesgo de colisiones.

Además, respetar esta advertencia contribuye a mantener un flujo vehicular más seguro y ordenado, especialmente en zonas donde convergen vehículos provenientes de distintas direcciones.

En EE.UU., estas señales forman parte del sistema oficial de control del tránsito y están diseñadas para que los conductores reconozcan rápidamente las condiciones de la vía y reaccionen con suficiente anticipación, favoreciendo una conducción más segura para todos los usuarios de la carretera.

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