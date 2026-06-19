Las señales de tránsito en EE.UU. ayudan a los conductores a identificar riesgos antes de que aparezcan en la carretera. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Las señales de tránsito en EE.UU. ayudan a los conductores a identificar riesgos antes de que aparezcan en la carretera. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si alguna vez has conducido por carreteras rurales o zonas boscosas de Estados Unidos, es probable que hayas visto una señal amarilla en forma de rombo con la silueta de un venado. Aunque parece sencilla, esta señal cumple una función importante para la seguridad vial, ya que advierte sobre un riesgo que puede aparecer de manera repentina y provocar accidentes graves. En EE.UU., las están reguladas principalmente por el Manual on Uniform Traffic Control Devices (). Dentro de este sistema, la señal identificada como W11-3 (Deer) se utiliza para alertar a los conductores sobre la posible presencia de venados cerca o sobre la carretera.

MIRA TAMBIÉN:

¿Qué significa la señal con un venado?

La señal W11-3 es una advertencia preventiva que informa a los conductores que se aproximan a una zona donde los venados pueden ingresar inesperadamente a la vía.

Según la Sección 2C.55 del MUTCD, las señales de advertencia no vehicular pueden colocarse antes de lugares donde podrían ocurrir entradas inesperadas a la carretera o donde exista un uso compartido de la vía por parte de peatones, animales o jinetes.

En otras palabras, la señal no indica que haya un venado en ese momento, sino que existe una mayor probabilidad de encontrar uno cruzando la carretera.

Entre las señales de tránsito en EE.UU., la del venado advierte sobre posibles cruces inesperados de animales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Entre las señales de tránsito en EE.UU., la del venado advierte sobre posibles cruces inesperados de animales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué peligro advierte a los conductores?

El principal peligro es una colisión con un venado. Estos animales pueden aparecer de forma repentina, especialmente durante el amanecer, el atardecer o la noche, cuando la visibilidad es menor.

Un choque con un venado puede provocar:

  • Daños importantes al vehículo.
  • Pérdida de control del automóvil.
  • Salidas de la carretera.
  • Colisiones con otros vehículos al intentar esquivar al animal.
  • Lesiones para los ocupantes del vehículo.

Por esta razón, las autoridades de tránsito colocan estas señales en zonas donde se registran frecuentes cruces de fauna silvestre.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

La señal con un venado es común en:

  • Carreteras rurales.
  • Áreas boscosas.
  • Zonas cercanas a parques naturales.
  • Regiones con alta población de venados.
  • Corredores de migración de fauna silvestre.

En algunos lugares puede estar acompañada por placas que indican la distancia durante la cual existe el riesgo de cruce de animales.

Conocer el significado de las señales de tránsito en EE.UU. puede contribuir a una conducción más segura y preventiva. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Conocer el significado de las señales de tránsito en EE.UU. puede contribuir a una conducción más segura y preventiva. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué deben hacer los conductores al verla

Cuando un conductor observa esta señal, lo recomendable es aumentar la atención y reducir la velocidad si las condiciones lo permiten.

Recomendaciones de seguridad

SituaciónAcción recomendada
Ver la señal de venadoMantenerse alerta y observar ambos lados de la vía
Conducir de nocheUtilizar adecuadamente las luces y reducir la velocidad
Observar un venado cerca de la carreteraDisminuir la velocidad y prepararse para detenerse
Encontrar un grupo de venadosTener precaución, ya que suelen desplazarse en grupo
Zona boscosa o ruralIncrementar la vigilancia durante todo el trayecto

Una advertencia para evitar accidentes

La señal W11-3 forma parte de las advertencias diseñadas para proteger tanto a los conductores como a la fauna silvestre. Su presencia recuerda que no todos los riesgos en la carretera provienen de otros vehículos. En muchas regiones de Estados Unidos, los cruces de venados son una realidad frecuente, por lo que prestar atención a esta señal puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente inesperado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC