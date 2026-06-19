Si alguna vez has conducido por carreteras rurales o zonas boscosas de Estados Unidos, es probable que hayas visto una señal amarilla en forma de rombo con la silueta de un venado. Aunque parece sencilla, esta señal cumple una función importante para la seguridad vial, ya que advierte sobre un riesgo que puede aparecer de manera repentina y provocar accidentes graves. En EE.UU., las señales de tránsito están reguladas principalmente por el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD). Dentro de este sistema, la señal identificada como W11-3 (Deer) se utiliza para alertar a los conductores sobre la posible presencia de venados cerca o sobre la carretera.

¿Qué significa la señal con un venado?

La señal W11-3 es una advertencia preventiva que informa a los conductores que se aproximan a una zona donde los venados pueden ingresar inesperadamente a la vía.

Según la Sección 2C.55 del MUTCD, las señales de advertencia no vehicular pueden colocarse antes de lugares donde podrían ocurrir entradas inesperadas a la carretera o donde exista un uso compartido de la vía por parte de peatones, animales o jinetes.

En otras palabras, la señal no indica que haya un venado en ese momento, sino que existe una mayor probabilidad de encontrar uno cruzando la carretera.

Entre las señales de tránsito en EE.UU., la del venado advierte sobre posibles cruces inesperados de animales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué peligro advierte a los conductores?

El principal peligro es una colisión con un venado. Estos animales pueden aparecer de forma repentina, especialmente durante el amanecer, el atardecer o la noche, cuando la visibilidad es menor.

Un choque con un venado puede provocar:

Daños importantes al vehículo.

Pérdida de control del automóvil.

Salidas de la carretera.

Colisiones con otros vehículos al intentar esquivar al animal.

Lesiones para los ocupantes del vehículo.

Por esta razón, las autoridades de tránsito colocan estas señales en zonas donde se registran frecuentes cruces de fauna silvestre.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

La señal con un venado es común en:

Carreteras rurales .

. Áreas boscosas .

. Zonas cercanas a parques naturales.

Regiones con alta población de venados.

Corredores de migración de fauna silvestre.

En algunos lugares puede estar acompañada por placas que indican la distancia durante la cual existe el riesgo de cruce de animales.

Conocer el significado de las señales de tránsito en EE.UU. puede contribuir a una conducción más segura y preventiva. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué deben hacer los conductores al verla

Cuando un conductor observa esta señal, lo recomendable es aumentar la atención y reducir la velocidad si las condiciones lo permiten.

Recomendaciones de seguridad

Situación Acción recomendada Ver la señal de venado Mantenerse alerta y observar ambos lados de la vía Conducir de noche Utilizar adecuadamente las luces y reducir la velocidad Observar un venado cerca de la carretera Disminuir la velocidad y prepararse para detenerse Encontrar un grupo de venados Tener precaución, ya que suelen desplazarse en grupo Zona boscosa o rural Incrementar la vigilancia durante todo el trayecto

Una advertencia para evitar accidentes

La señal W11-3 forma parte de las advertencias diseñadas para proteger tanto a los conductores como a la fauna silvestre. Su presencia recuerda que no todos los riesgos en la carretera provienen de otros vehículos. En muchas regiones de Estados Unidos, los cruces de venados son una realidad frecuente, por lo que prestar atención a esta señal puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente inesperado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!