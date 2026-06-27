Si alguna vez has visto una señal de tránsito con el símbolo de una cámara fotográfica mientras conduces por una carretera de Estados Unidos, es importante que conozcas su significado. Aunque puede parecer una simple advertencia, este letrero informa que una norma de tránsito está siendo vigilada mediante equipos fotográficos automatizados. Ignorarla puede derivar en multas si un conductor comete una infracción captada por las cámaras. Esta señal forma parte de los dispositivos oficiales de control del tráfico y busca fomentar una conducción más segura y el cumplimiento de las normas viales.

¿Qué significa la señal de tránsito con una cámara fotográfica?

De acuerdo con el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento que establece los estándares para las señales de tránsito en EE.UU., la placa “PHOTO ENFORCED” puede instalarse debajo de una señal reglamentaria para advertir a los usuarios de la vía que esa norma está siendo vigilada mediante equipos fotográficos.

En otras palabras, la presencia del símbolo de una cámara o del mensaje PHOTO ENFORCED indica que las autoridades utilizan cámaras para detectar automáticamente determinadas infracciones de tránsito.

Una señal de tránsito en EE.UU. puede advertir que una norma vial está siendo vigilada mediante cámaras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué infracciones pueden ser controladas por cámaras?

La señal no está asociada únicamente al exceso de velocidad. Dependiendo de las leyes estatales o locales, las cámaras pueden utilizarse para vigilar distintas normas de circulación, entre ellas:

Infracción ¿Puede ser detectada por cámaras? Exceso de velocidad Sí Pasarse un semáforo en rojo Sí Incumplimiento de otras normas señalizadas Sí, según la legislación local

El objetivo es informar previamente a los conductores de que el cumplimiento de esa regulación está siendo supervisado electrónicamente.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

Es común verla:

Antes de intersecciones con cámaras de semáforo.

con cámaras de semáforo. En zonas donde existen radares automáticos de velocidad.

Cerca de escuelas o áreas con alta presencia de peatones.

o áreas con alta presencia de peatones. En otros lugares donde las autoridades han instalado sistemas automatizados de vigilancia del tránsito.

Normalmente, la placa con el mensaje PHOTO ENFORCED aparece instalada justo debajo de la señal reglamentaria correspondiente, como un límite de velocidad o un alto obligatorio.

Respetar cada señal de tránsito en EE.UU. ayuda a evitar infracciones y contribuye a la seguridad en las carreteras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué no debes ignorarla?

Aunque la señal no representa una prohibición adicional, sí advierte que las infracciones pueden ser registradas automáticamente mediante fotografías o imágenes captadas por equipos autorizados.

Respetar la velocidad permitida, obedecer los semáforos y cumplir las señales de tránsito no solo ayuda a evitar posibles sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir accidentes y mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de la carretera.

Una advertencia para conducir con mayor responsabilidad

La señal de tránsito con una cámara fotográfica es un recordatorio de que determinadas normas están siendo supervisadas mediante tecnología. Según el MUTCD, su finalidad es informar a los conductores de que la regulación indicada está siendo aplicada con equipos fotográficos, promoviendo así el respeto por las leyes de tránsito y una conducción más segura en las carreteras de EE.UU.

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