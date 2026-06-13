Aunque la mayoría de las señales de tránsito en Estados Unidos advierten sobre curvas, cruces peatonales o animales grandes como ciervos y vacas, en algunas carreteras es posible encontrar una mucho más llamativa: una señal con la silueta de una rana. A primera vista puede parecer extraña o incluso decorativa, pero su presencia responde a un objetivo muy concreto relacionado con la seguridad vial y la conservación de la fauna. Si alguna vez te has preguntado por qué existe esta peculiar advertencia y qué deben hacer los conductores al verla, a continuación te explico qué significa y por qué se encuentra en determinadas zonas de EE.UU.

¿Qué significa la señal de tránsito con una rana?

La señal advierte sobre un área de cruce frecuente de anfibios. En muchos casos, la imagen puede representar tanto ranas como sapos, ya que ambos animales suelen desplazarse entre humedales, estanques y zonas boscosas para reproducirse.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), algunas regiones cuentan con señalización específica para proteger especies sensibles de anfibios en lugares donde estos animales deben atravesar carreteras para completar su ciclo de vida.

La señal existe en determinadas zonas de EE.UU. para ayudar a proteger la fauna local. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué existen estas señales?

Las carreteras pueden convertirse en una barrera peligrosa para los anfibios. Durante ciertas épocas del año, miles de ranas y sapos realizan desplazamientos masivos entre diferentes hábitats. Cuando una vía atraviesa esas rutas naturales, aumenta el riesgo de atropellos.

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) explica que las señales de advertencia sobre fauna tienen como objetivo alertar a los conductores sobre la posible presencia de animales en la vía y fomentar una conducción más atenta para reducir las colisiones.

¿Dónde pueden encontrarse?

Estas señales suelen aparecer cerca de humedales, reservas naturales, parques y zonas de reproducción de anfibios. Algunas comunidades incluso instalan señalización temporal durante las temporadas de migración, cuando la actividad de las ranas y los sapos alcanza su punto máximo.

En ciertos lugares también se han construido túneles o pasos subterráneos especiales para que los anfibios crucen las carreteras de manera segura, reduciendo el impacto sobre las poblaciones locales.

Los conductores en EE.UU. deben prestar atención a esta advertencia, especialmente cerca de humedales y reservas naturales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué deben hacer los conductores?

Cuando se observa una señal de este tipo, lo recomendable es disminuir la velocidad y prestar atención al entorno. Aunque las ranas son pequeñas, su protección forma parte de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Una señal poco común con una función importante

La señal de tránsito con una rana puede parecer una rareza para muchos conductores, pero cumple una misión fundamental. Más allá de advertir sobre la presencia de animales, busca proteger especies vulnerables y reducir los riesgos en zonas donde la naturaleza y las carreteras se cruzan.

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