Si alguna vez has conducido por una carretera de Estados Unidos y te has encontrado con una señal que muestra una mano con el pulgar levantado dentro de un círculo rojo tachado, es probable que te hayas preguntado qué significa. A primera vista puede parecer un símbolo extraño o incluso una advertencia difícil de interpretar, pero en realidad transmite un mensaje muy específico. Esta señal indica que está prohibido hacer hitchhiking, una práctica conocida en español como pedir aventón, hacer autostop o solicitar transporte a conductores desconocidos. Aunque esta costumbre fue muy popular durante gran parte del siglo XX, hoy está restringida en numerosas carreteras y zonas de alto tránsito debido a motivos de seguridad vial.

La señal representa el gesto universal del pulgar hacia arriba que tradicionalmente utilizan los viajeros para solicitar que un conductor se detenga y les ofrezca un viaje. Al aparecer dentro de un círculo rojo con una línea diagonal, el mensaje es claro: esa actividad está prohibida en el lugar donde se encuentra instalada.

¿Por qué existe esta señal de una mano con el pulgar levantado?

Las autoridades de tránsito utilizan esta señal para evitar situaciones que puedan poner en riesgo tanto a peatones como a conductores. Cuando una persona intenta conseguir transporte al borde de una carretera, especialmente en autopistas o vías de alta velocidad, puede generar distracciones, frenadas inesperadas o maniobras peligrosas.

Por esa razón, numerosos estados y organismos de transporte han establecido restricciones para el hitchhiking en determinadas carreteras, accesos controlados, puentes, túneles y zonas de peaje. Además, en la mayoría de las autopistas interestatales de EE.UU. está prohibida la presencia de peatones, lo que en la práctica también impide pedir aventón en esos lugares.

¿En qué estados puede encontrarse esta señal?

No se trata de una señal exclusiva de un solo estado. Puede encontrarse en diferentes partes del país donde las autoridades consideran que la actividad representa un riesgo para la seguridad.

Por ejemplo, existen restricciones específicas contra el hitchhiking en infraestructuras de transporte de estados como Nueva York, donde está prohibido solicitar viajes en determinadas autopistas, plazas de peaje y otras instalaciones de tránsito.

También aparecen señales similares en carreteras interestatales y vías de acceso controlado de estados como Carolina del Norte, Kansas y otros territorios donde la legislación limita o prohíbe esta práctica en determinadas zonas.

Además, la señal suele verse cerca de:

Entradas y salidas de autopistas.

Áreas de peaje.

Puentes y túneles.

Instalaciones gubernamentales.

Zonas cercanas a prisiones o centros de seguridad.

Carreteras con alta velocidad de circulación.

Muchos conductores y turistas en EE.UU. desconocen el significado de esta curiosa señal de tránsito. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Una señal que muchos conductores desconocen

A diferencia de señales más conocidas como “Stop” o “Yield”, la de “No Hitchhiking” no forma parte de las advertencias que la mayoría de los conductores encuentra a diario. Por eso suele llamar la atención de turistas y visitantes extranjeros, quienes a menudo desconocen el significado del gesto del pulgar levantado en el contexto vial estadounidense.

Sin embargo, ignorarla puede ocasionar sanciones para quienes intenten pedir transporte en lugares donde la práctica está prohibida, además de incrementar los riesgos de accidentes en carreteras de alta velocidad.

En varias carreteras de EE.UU., ignorar esta señal puede derivar en sanciones o problemas de seguridad vial. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un símbolo ligado a una tradición cada vez menos común

Durante las décadas de 1960 y 1970, pedir aventón era una forma habitual de viajar por EE.UU. Con el paso del tiempo, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y los cambios en las normas de tránsito redujeron considerablemente esta práctica.

Por eso, aunque la imagen del pulgar levantado sigue siendo reconocida en todo el mundo, hoy muchas personas se sorprenden al descubrir que existe una señal específica para prohibirla. Y precisamente por su rareza, se ha convertido en una de las señales de tránsito más curiosas y menos conocidas que pueden encontrarse en las carreteras estadounidenses.

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