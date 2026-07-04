Conducir por las calles de Estados Unidos implica reconocer una gran variedad de señales de tránsito que advierten sobre posibles riesgos antes de llegar a ellos. Una de las menos conocidas es la señal “NO TURN ON RED”, la cual puede pasar desapercibida para muchos conductores, especialmente para quienes no están familiarizados con el sistema vial estadounidense. Aunque parece simple, su significado es estricto y está respaldado por el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento oficial que regula todas las señales viales del país. Conocer su significado es fundamental para conducir de forma más segura.

¿Qué significa exactamente esta señal?

Esta señal indica una prohibición total: no se puede girar a la derecha cuando el semáforo está en rojo, incluso si el conductor ya se detuvo completamente.

En condiciones normales, en muchos estados de EE.UU. se permite girar a la derecha con luz roja, siempre que el conductor haga una parada total y ceda el paso. Sin embargo, cuando aparece la señal “NO TURN ON RED”, esa excepción desaparece por completo.

El MUTCD establece que la señal R10-11a se usa especialmente cuando el semáforo incluye flechas rojas o condiciones específicas que requieren mayor control del tráfico.

Conocer las reglas de conducción en EE.UU. puede ayudarte a evitar multas y conducir con mayor seguridad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué se instala esta señal?

No es una señal al azar. Según el MUTCD, se coloca cuando un estudio de ingeniería detecta riesgos como:

Mala visibilidad de vehículos que se aproximan

Alto flujo de peatones o ciclistas

Intersecciones con fases peatonales exclusivas

Accidentes previos relacionados con giros en rojo

Diseño complejo o inclinado de la intersección

En otras palabras, busca evitar accidentes en puntos donde girar en rojo puede ser peligroso.

Señal de tránsito “NO TURN ON RED” en EE.UU.

Aspecto Explicación Significado Prohibido girar a la derecha con luz roja Base legal Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) Tipo de señal Serie R10-11 (incluye R10-11a con símbolo) Cuándo aplica Siempre que el semáforo esté en rojo Motivos de uso Seguridad peatonal, mala visibilidad, historial de accidentes Excepciones No existen mientras la señal esté vigente Riesgo de ignorarla Multa, puntos en licencia y posible responsabilidad en accidentes

¿Qué pasa si ignoras la señal?

No respetar esta indicación puede traer consecuencias importantes:

Multas de tránsito , que pueden variar según el estado

, que pueden variar según el estado Puntos en la licencia de conducir

Incremento del seguro vehicular

Responsabilidad legal si ocurre un accidente

si ocurre un accidente Riesgo directo para peatones y otros conductores

Además, es importante entender que estas señales no se colocan por formalidad, sino porque el cruce ha sido identificado como peligroso.

Si manejas en EE.UU., identificar correctamente las señales de tránsito es fundamental para cumplir la ley. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo reconocerla en la vía?

La señal suele ubicarse justo al lado del semáforo o muy cerca de él, para que el conductor la vea antes de intentar girar. En algunos casos, puede repetirse en el lado opuesto de la intersección si la distancia es amplia, reforzando su visibilidad.

También puede complementarse con versiones con horarios o iluminación LED en ciertos cruces de alta complejidad.

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