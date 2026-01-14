El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el recorte de fondos a ciudades santuario. En esta imagen, habla durante un recorrido por el complejo River Rouge de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, el 13 de enero de 2026 (Foto: Mandel Ngan / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el recorte de fondos a ciudades santuario. En esta imagen, habla durante un recorrido por el complejo River Rouge de Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, el 13 de enero de 2026 (Foto: Mandel Ngan / AFP)
Las ciudades santuario y los estados que las albergan dejarán de recibir fondos por parte del gobierno de Estados Unidos desde el 1 de febrero de 2026, una medida que genera fuertes críticas y posibles demandas legales. ¿Qué significa que el gobierno federal condicione ciertos recursos a la colaboración de las autoridades locales y por qué tomó esa decisión la ? Las respuestas a ambas interrogantes se presentan en los siguientes párrafos, donde se explican el alcance de la medida, sus posibles efectos en la población y los escenarios legales que podrían desarrollarse.

¿POR QUÉ TRUMP CORTARÁ LOS FONDOS A ESTADOS SANTUARIO Y QUÉ SIGNIFICA?

A partir del 1 de febrero, el Gobierno de EE.UU. suspenderá los pagos federales a ciudades santuario y a los estados que las albergan, bajo el argumento de que sus políticas protegen a criminales y fomentan “fraude, crimen y todos los de más problemas” en perjuicio de los ciudadanos estadounidenses, así lo dio a conocer Trump en un discurso en el Detroit Economic Club.

Esta medida significa que el gobierno federal dejaría de enviar cierta financiación a estados y ciudades santuario como una manera de presión para que colaboren con las agencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Debido a que Trump no detalló con precisión qué sectores serían afectados ni los montos, hay incertidumbre en los presupuestos estatales y locales, aunque el anuncio apunta a un abanico amplio de transferencias federales que van mucho más allá de la seguridad o la migración.

Entre los fondos potencialmente afectados estarían recursos para educación, infraestructura, salud y otros servicios públicos que dependen del presupuesto federal. Esto podría en riesgo partidas asociadas a programas sociales como asistencia alimentaria, ayudas para guarderías y apoyos a familias de bajos ingresos.

ESCENARIOS LEGALES QUE SE DESARROLLARÍAN

Tras el anuncio, los alcaldes de ciudades como Chicago y Nueva York señalaron que llevarán el caso a los tribunales, al considerar que los fondos son esenciales para sus comunidades y no pueden quitárselos de un momento a otro por motivos políticos, ya que es inconstitucional.

Vale precisar que este conflicto no es nuevo, ya que la administración Trump intentó en ocasiones anteriores cortar fondos a jurisdicciones santuario, pero tribunales federales bloquearon su pedido y determinaron que solamente el Congreso tiene autoridad para condicionar el uso de fondos federales.

