En Nueva York es cada vez más común encontrar dispositivos de vigilancia instalados en postes, intersecciones y vías de acceso que forman parte de sistemas utilizados por agencias policiales y gobiernos locales para, obviamente, detectar algunas actividades delictivas o contra las reglas. Si vives en la ciudad es muy probable que pases frente a estas estructuras cuando sales a trabajar, llevas a los niños a la escuela, haces compras en el supermercado de tu barrio o manejas hacia Long Island, Nueva Jersey o Connecticut. Muchas personas se cruzan con ellas todos los días sin tener claro qué hacen, qué tipo de información registran ni si están siguiendo el paso de sus vehículos, y eso ha encendido una conversación cada vez más fuerte sobre seguridad, tecnología y privacidad en la vida cotidiana de la comunidad en Estados Unidos.

El debate sobre este tipo de sistemas se ha intensificado en todo el país, especialmente por el aumento de la colaboración entre fuerzas del orden y empresas tecnológicas como Flock Safety. Al mismo tiempo, organizaciones dedicadas a la defensa de la privacidad han comenzado a rastrear su expansión para ofrecer mayor transparencia, incluidos los equipos instalados en áreas con alta población latina en la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Si resides en la ciudad, conviene entender cómo funcionan y dónde puedes verificar si hay uno cerca de tu vecindario para tomar decisiones mejor informadas.

¿QUÉ SON LAS CÁMARAS FLOCK Y POR QUÉ SE INSTALARON?

Las cámaras Flock son lectores automáticos de matrículas, conocidos por sus siglas en inglés ALPR (Automatic License Plate Readers). Su tarea principal consiste en captar imágenes de las placas de los autos que pasan por una zona determinada y convertir esos datos en registros consultables por autoridades que cuentan con autorización.

Flock Safety fue fundada por Garrett Langley, quien ha explicado que desarrolló esta tecnología para facilitar la identificación de vehículos vinculados con delitos, como robos, casos de violencia armada o investigaciones específicas. La idea surgió ante la dificultad para resolver ciertos expedientes relacionados con sustracción de automóviles y otros crímenes en los que la única pista disponible era un número de placa.

Con el tiempo, la empresa amplió su oferta de herramientas para seguridad pública, incorporando drones, sistemas de detección de audio y plataformas de análisis de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, los lectores automáticos de matrículas siguen siendo el producto que más controversia ha generado, especialmente en ciudades con fuerte presencia de comunidades de color como Nueva York, donde la discusión sobre vigilancia y derechos civiles también abarca el reconocimiento facial y el monitoreo de redes sociales.

Las cámaras Flock se encuentran en distintas zonas de Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York (Foto: AP) / David Goldman

¿QUÉ DETECTAN ESTAS CÁMARAS?

Aunque muchas personas creen que estos equipos graban de manera continua todo lo que ocurre en una calle, su función central es el reconocimiento automatizado de placas. El sistema puede recoger información como la siguiente:

Información registrada Qué puede detectar Matrícula del vehículo Lectura automática de la placa Fecha y hora Momento exacto del paso del vehículo Ubicación Lugar donde fue captada la matrícula Características del vehículo Color, modelo y tipo de automóvil en muchos casos Dirección de circulación Sentido en el que se desplazaba el vehículo

Estos dispositivos no operan como los radares de velocidad que se utilizan para imponer multas de tránsito. Su objetivo principal es identificar autos y comparar las lecturas con bases de datos utilizadas por distintas agencias para localizar unidades robadas, buscar vehículos asociados a investigaciones o activar alertas específicas. En muchos programas se integran con centros de análisis en tiempo real que cruzan millones de registros para detectar patrones de desplazamiento considerados sospechosos.

¿CUÁNTAS CÁMARAS HAY EN NUEVA YORK?

Uno de los aspectos que más llama la atención es la magnitud de la infraestructura dedicada a este tipo de vigilancia. DeFlock, un proyecto que rastrea lectores automáticos de matrículas en Estados Unidos, calcula que hay más de 100.000 dispositivos de este tipo en todo el país.

En la región metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se han identificado miles de lectores de placas, y solo en la ciudad de Nueva York se contabilizan más de 1.000 equipos de este tipo. Esa cifra muestra que la tecnología está presente en numerosos barrios, avenidas, puentes y accesos, en algunos casos a pocos metros de viviendas, escuelas, iglesias, estaciones de tren y comercios frecuentados por la comunidad hispana.

DeFlock también ha identificado cientos de cámaras específicamente asociadas a Flock Safety, además de sistemas similares operados por otros proveedores y entidades públicas. Para quienes viven en zonas con alta presencia latina —como sectores de Queens, El Bronx y Brooklyn— esto implica que los trayectos diarios en carro pueden quedar registrados varias veces en una sola jornada.

¿CÓMO SABER DÓNDE ESTÁN LAS CÁMARAS FLOCK CERCA DE TU VECINDARIO?

La forma más directa de verificar la ubicación de estos equipos es utilizar el mapa colaborativo de DeFlock, una plataforma creada en 2024 por el ingeniero de software y defensor de la privacidad Will Freeman. El proyecto reúne información sobre lectores de matrículas registrados por colaboradores y usuarios en todo Estados Unidos, no únicamente dispositivos de Flock Safety.

Si quieres comprobar si hay cámaras cerca de tu zona, el proceso es sencillo y puede hacerse desde el celular o la computadora, aunque estés fuera de casa.

Pasos para localizar cámaras ALPR en Nueva York

Ingresar al mapa público de DeFlock. Escribir una dirección, código postal o nombre de vecindario (por ejemplo, “Washington Heights”, “Corona, Queens” o tu ZIP code). Acercar el mapa para ver los puntos marcados. Revisar el tipo de dispositivo registrado en cada ubicación.

El mapa muestra equipos instalados en calles, carreteras, entradas de comunidades residenciales, estacionamientos, centros comerciales y otros puntos considerados estratégicos. En varios casos también se indica si se trata de cámaras de Flock Safety u otros proveedores, lo que ayuda a entender mejor qué infraestructura está presente cerca de tu casa, trabajo o escuela.

¿POR QUÉ ESTAS CÁMARAS GENERAN PREOCUPACIÓN?

La expansión de los lectores automáticos de matrículas ha provocado críticas de organizaciones de derechos civiles y defensores de la privacidad, que llevan años alertando sobre el impacto de la vigilancia masiva en comunidades marginadas, incluidos inmigrantes y personas de color en ciudades como Nueva York.

Entre las principales preocupaciones se encuentran:

El seguimiento de los desplazamientos de quienes conducen.

El almacenamiento prolongado de datos de vehículos.

El acceso de múltiples agencias y empresas a esa información.

La falta de supervisión pública sobre algunos programas de vigilancia.

Al menos 90 ciudades en Estados Unidos, incluidas varias en el estado de Nueva York, han rechazado, suspendido o cancelado contratos relacionados con la instalación de dispositivos de Flock Safety. El debate gira en torno al equilibrio entre seguridad y privacidad: mientras autoridades señalan que estas herramientas ayudan a resolver delitos y recuperar autos robados, los críticos advierten que se está construyendo una red de monitoreo cada vez más extensa, comparable a la que se utiliza con sistemas de reconocimiento facial y seguimiento de actividad en línea.

Las cámaras Flock han generado una serie de debaste en todo Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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