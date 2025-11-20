Cuando vi por primera vez el video de esas burbujas saliendo del fondo del mar en California, específicamente en Hermosa Beach, también me quedé mirando la pantalla con cara de signo de pregunta. Uno está acostumbrado a ver cosas raras en la costa del Pacífico, pero esta vez el fenómeno se sentía distinto. No era espuma de las olas ni movimiento de animales marinos. Era algo que salía directo desde el fondo.

Como suele pasar cuando algo extraño aparece en redes sociales, las teorías empezaron a volar: que si un submarino secreto, que si una falla geológica, que si alguna criatura enorme liberando gases… Pero, como casi siempre, la explicación real terminó siendo mucho más racional. Y es que Los Angeles Times publicó una nota al respecto, dando respuesta a todo este extraño misterio.

EL VERDADERO ORIGEN DE LAS BURBUJAS

Según la información publicada por Los Angeles Times, esas burbujas misteriosas no provenían de un fenómeno natural ni de un animal marino, sino de algo completamente técnico: un trabajo de mantenimiento en un cable submarino.

Resulta que un equipo especializado estaba realizando tareas de limpieza y verificación en un conducto que forma parte de la infraestructura que corre bajo el Pacífico. Para hacerlo, utilizaban aire comprimido, y ese aire era justamente lo que escapaba a través del sistema y emergía como una nube de burbujas.

La explicación es bastante simple: antes de instalar cierto tipo de cableado o revisar un tramo ya existente, se envía aire a presión por el conducto para asegurarse de que esté libre de obstrucciones. Ese aire no desaparece mágicamente; encuentra su camino hacia la superficie. Y de allí el espectáculo que se vio desde la costa.

¿POR QUÉ TANTA GENTE PENSÓ EN ALGO EXTRAORDINARIO?

Cuando vemos algo así en un punto específico del océano, nuestra mente automáticamente imagina maquinaria militar, actividad sísmica o incluso algo que supera nuestra lógica. Pero muchas veces —y este es un buen recordatorio— lo extraordinario tiene orígenes muy cotidianos.

El océano es un lugar tan desconocido para la mayoría de nosotros que cualquier cosa fuera de lo habitual parece mágica o peligrosa. Y, sin embargo, gran parte de lo que ocurre ahí abajo está relacionado con infraestructura humana: cables que conectan continentes, sensores, tuberías, sistemas de energía, trabajos de inspección.

Lo gracioso es que, si alguien no hubiera explicado lo del cable, probablemente este video habría seguido generando teorías durante semanas. Pero mira cómo un procedimiento tan técnico —uno que forma parte del día a día de quienes mantienen la conectividad del Pacífico— puede volverse viral sin proponérselo.

