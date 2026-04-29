En Florida, donde los trayectos en auto forman parte de la rutina diaria y no faltan los carros con música fuerte en avenidas, estacionamientos o frente a los supermercados, el volumen del estéreo puede pasar de ser una simple costumbre a un problema legal. Para muchos conductores, especialmente en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Hialeah, subirle a la música parece algo inofensivo: un reguetón, salsa, bachata o un clásico de los 2000 mientras se maneja con las ventanas abajo y el aire del Estado del Sol acompaña el camino. Pero lo cierto es que la ley sí pone un límite, y no cumplirlo puede terminar en multa.

Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle del estado de Florida (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE EL VOLUMEN DE LA MÚSICA?

Según Click Orlando, desde 2022, Florida aplica una norma sobre el ruido que emiten los vehículos. La regla es clara: podrías recibir una multa si la música o cualquier sonido de tu auto es audible a una distancia de 25 pies, es decir, unos 7,5 metros.

En otras palabras: si desde esa distancia se escucha claramente lo que suena dentro del vehículo, ya puede considerarse una infracción. La ley cubre distintos dispositivos de audio y reproducción:

Radio.

Reproductor de cintas.

Reproductor de CD.

Teléfono móvil.

Tableta.

Computadora portátil.

Estéreo del vehículo.

Televisión.

Instrumentos musicales.

Reproductores portátiles de música o video.

En términos prácticos, la autoridad no se fija tanto en el género musical como en el nivel de ruido que sale del auto.

Debes tener mucho cuidado en poner la música muy alta en tu auto mientras conduces por Florida (Foto: Freepik) / STANDRETT

¿CÓMO SE MIDE EL RUIDO?

Este punto suele generar dudas. No siempre se usa un medidor técnico en la calle. En la práctica, el criterio puede depender de si el agente puede escuchar con claridad la música desde más de 25 pies.

Eso significa que la aplicación de la norma tiene un componente auditivo. Si el volumen atraviesa el interior del vehículo y llega con fuerza al exterior, puede haber motivo para la multa

Así funciona en la calle:

Si la música se oye claramente fuera del auto, hay riesgo de infracción.

Si el sonido molesta a peatones o vehículos cercanos, el problema es más probable.

Si el volumen obliga a subir la voz para hablar junto al auto, probablemente ya está demasiado alto.

ZONAS DONDE DEBES TENER MÁS CUIDADO

La ley también pone atención especial en ciertos espacios donde el ruido puede afectar más a la comunidad. Lugares donde el control es más estricto:

Zonas residenciales.

Cercanías de hospitales.

Áreas próximas a iglesias.

Entornos escolares.

En estos lugares, la lógica es simple: el sonido no debe ser más fuerte de lo necesario para que los ocupantes del vehículo lo escuchen con comodidad.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLES LA NORMA?

Aunque parezca una falta menor, sí puede traer consecuencias. Lo más común es una multa, pero el panorama puede complicarse si hay reincidencia o si el conductor ya tiene otras infracciones abiertas.

Posibles consecuencias:

Música audible a más de 25 pies: multa.

Volumen excesivo en zonas sensibles: multa.

Reincidencia: sanciones más severas.

ENTONCES, ¿QUÉ TAN ALTO ES “DEMASIADO ALTO”?

Una forma simple de entenderlo es esta: si una persona fuera de tu auto puede distinguir claramente lo que estás escuchando, probablemente el volumen ya está por encima de lo permitido.

No se trata de quitarle espacio a la música ni de impedir que el conductor disfrute del trayecto. La intención de la norma es más básica: evitar molestias innecesarias y mantener la convivencia en calles donde todos comparten el mismo espacio, desde quienes van rumbo al trabajo hasta familias, estudiantes o personas mayores en vecindarios residenciales.

Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle del estado de Florida (Foto: AFP)

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