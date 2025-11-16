Con la llegada del Día de Acción de Gracias 2025, millones de familias en todo Estados Unidos se preparan para una de las celebraciones más importantes del año. Pero mientras el pavo, el puré de papas y la mesa familiar ocupan el centro de atención, muchos compradores se preguntan qué tiendas estarán disponibles antes o después de la gran cena. La temporada de compras navideñas está a punto de iniciar, y planificar con anticipación es clave para aprovechar ofertas, reemplazar decoraciones o incluso resolver un olvido de último minuto.

Este año, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, una fecha que marcará el cierre de la mayoría de las grandes cadenas minoristas a nivel nacional. La tendencia de cerrar durante esta festividad se ha mantenido en los últimos años, ya que muchas empresas buscan dar a sus empleados la oportunidad de pasar tiempo con sus familias. Sin embargo, esto también significa que los compradores deberán organizarse para evitar contratiempos.

Las tiendas Target permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias (Crédito: AFP)

ESTAS SON LAS TIENDAS QUE ESTARÁN CERRADAS DURANTE EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Entre las grandes cadenas que no abrirán sus puertas el Día de Acción de Gracias se encuentra Target , que reafirma su política de cierre total para esta fecha. La compañía ha dejado claro en su sitio web que no operará ese día, aunque como es tradición, participará activamente en el Viernes Negro con ofertas significativas desde las primeras horas de la mañana.

Otra de las grandes ausentes será Walmart , que también permanecerá cerrado el 27 de noviembre. No obstante, para los cazadores de ofertas, Walmart abrirá nuevamente a las 6:00 a.m. hora local el Viernes Negro, uno de los momentos más esperados para quienes buscan tecnología, juguetes o electrodomésticos a precios especiales.

Best Buy , otro gigante del retail, se suma a la lista de tiendas cerradas durante la festividad. La cadena, especializada en productos electrónicos, también retomará operaciones al día siguiente, permitiendo a los consumidores acceder a las ofertas previamente anunciadas como parte de su campaña del Viernes Negro. Lo mismo ocurrirá con JCPenney, que confirma que sus tiendas no abrirán el Día de Acción de Gracias pero sí lo harán desde las 5:00 a.m. del viernes.

Las tiendas Best Buy permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias (Foto: AFP) / Piero Hatto

En la industria de la moda y las tiendas por departamento, Nordstrom también cerrará por completo el jueves. Sin embargo, promete horarios extendidos para el Viernes Negro y durante todo el fin de semana, animando a sus clientes a consultar los horarios específicos de cada ubicación en su sitio web.

Por su parte, comercios de mejoras para el hogar como Home Depot y Lowe’s también permanecerán cerrados, mientras que Ace Hardware , al ser mayoritariamente franquicias independientes, tendrá cierres en la mayoría de sus sedes.

Otra cadena con una política marcada para esta festividad es REI , que no solo cierra el Día de Acción de Gracias, sino que también opta por cerrar sus puertas durante el Viernes Negro como parte de su iniciativa “Opt Outside”, que invita a empleados y clientes a disfrutar de actividades al aire libre en lugar de comprar. A esta decisión se suman tiendas como Burlington , Belk , IKEA , Office Depot , OfficeMax , PetSmart y PetCo , todas confirmando cierre total el jueves festivo.

El cuarto jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Foto: Freepik)

HABRÁ UNA QUE OTRA EXCEPCIÓN

Para los compradores con necesidades específicas, tiendas como Sephora tendrán horarios que variarán según el centro comercial o la región. La marca sugiere usar su localizador digital para conocer la disponibilidad exacta de cada establecimiento durante la temporada festiva. Este detalle es clave para quienes buscan último retoques de maquillaje o regalos de belleza previos al fin de semana de ofertas.

El panorama general para el Día de Acción de Gracias 2025 indica que la mayoría de las tiendas estarán cerradas, lo que convierte al Viernes Negro en el verdadero punto de partida para las compras navideñas. Planificar el día anterior y confirmar horarios específicos será esencial para evitar contratiempos y disfrutar plenamente tanto de la celebración como de las ofertas que seguirán.

