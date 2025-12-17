La Navidad siempre llega con prisas, sobre todo para las familias hispanas que viven en Estados Unidos y envían regalos a distintas ciudades, estados e incluso a otros miembros de la comunidad latina. Entre las compras de último momento, las ofertas y la emoción por sorprender a alguien especial, el envío de paquetes se convierte en una carrera contra el reloj. Si sueles mandar regalos a familiares en otro estado o dentro de tu mismo barrio, seguramente más de una vez te has hecho la misma pregunta: ¿llegará mi paquete antes del 24 de diciembre?

Cada año pasa lo mismo: los principales servicios de paquetería —USPS, FedEx y UPS— se preparan con meses de anticipación para enfrentar la avalancha de envíos navideños, muy impulsada por la comunidad hispana, pero aun así existen fechas límite que conviene tener muy claras para evitar decepciones bajo el árbol. Planear con tiempo es clave si vives en zonas con alta población, donde el volumen de paquetes aumenta todavía más en estas fechas.

Los regalos de Navidad son parte importante de la tradición de las familias en Estados Unidos (Foto: Freepik)

USPS: FECHAS CLAVE

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), muy usado por las familias latinas por sus tarifas y cobertura en barrios hispanos, anunció desde octubre que está listo para la temporada alta, incluso con la contratación de más de 14,000 empleados temporales. Según explicó su director general, David Steiner, la planificación comienza mucho antes del Black Friday y se extiende hasta Año Nuevo, pero aun así el calendario es fundamental para quienes envían regalos dentro del país.

Estas son las fechas recomendadas por USPS para que tus paquetes lleguen antes de Navidad si envías desde cualquier parte de Estados Unidos continental:

USPS Ground Advantage (2 a 5 días hábiles): 17 de diciembre.

Correo de Primera Clase (1 a 5 días hábiles): 17 de diciembre.

Correo Prioritario (2 a 3 días hábiles): 18 de diciembre.

Correo Prioritario Exprés (1 a 3 días, con garantía): 20 de diciembre.

Envíos USPS a Alaska y Hawái

Si tus regalos viajan más lejos dentro de Estados Unidos, es importante adelantar un poco más los envíos, algo que afecta también a muchos trabajadores latinos que se han mudado a esos estados. Para Alaska y Hawái, USPS recomienda:

Ground Advantage: 16 de diciembre.

Primera Clase: 17 de diciembre.

Correo Prioritario: 18 de diciembre.

Prioritario Exprés: 20 de diciembre.

FEDEX: OPCIONES SEGÚN TU URGENCIA

FedEx suele ser una de las alternativas favoritas por su variedad de servicios, especialmente para quienes envían desde grandes áreas metropolitanas con fuerte presencia latina como Los Ángeles, Houston, Miami, Chicago o Nueva York. Durante la temporada navideña, opera tanto FedEx Home Delivery como FedEx Ground, adaptándose al tipo de envío y destino dentro de Estados Unidos.

Para entregas antes del 24 de diciembre, estas son las fechas recomendadas:

FedEx Home Delivery (5 días): 17 de diciembre.

4 días: 18 de diciembre.

3 días: 19 de diciembre.

2 días: 22 de diciembre.

1 día: 23 de diciembre.

Servicios Overnight (First, Priority y Standard): 23 de diciembre.

FedEx Same Day: 24 de diciembre.

FedEx Ground Economy

Si utilizas servicios terrestres, una opción habitual para pequeños negocios latinos y emprendedores hispanos que venden en línea dentro de Estados Unidos, toma nota:

FedEx Ground Economy: 15 de diciembre.

Ground 5 días: 17 de diciembre.

Ground 4 días: 18 de diciembre.

Ground 3 días: 19 de diciembre.

Ground 2 días: 22 de diciembre.

Ground 1 día: 23 de diciembre.

UPS: CALENDARIO CLARO PARA NO FALLAR

UPS también ajustó su calendario para la temporada decembrina, algo clave para muchas tiendas, bodegas y pequeños comercios latinos que dependen de estos servicios para surtir pedidos en todo Estados Unidos. Aunque los envíos terrestres pueden variar según la zona y el código postal, estas son las fechas generales para garantizar la entrega antes del 24 de diciembre.

Servicio de 3 días: 19 de diciembre.

Segundo día (2nd Day Air): 22 de diciembre.

Entrega al día siguiente (Next Day Air): 23 de diciembre.

Los servicios de envío en diciembre suelen recibir muchos pedidos debido a los regalos navideños que mandan los estadounidenses (Foto: Freepik)

