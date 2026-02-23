La potente tormenta que impacta al Noreste de EE.UU. ya tiene a 41 millones de personas bajo alerta invernal y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decretó la prohibición de circulación en todas las calles, autopistas y puentes de la ciudad, salvo emergencias, así como el cierre de las escuelas públicas como “snow day”, sin clases remotas ni presenciales. De esta manera, el lunes 23 de febrero no hay escuelas ni trabajo remoto y se pide a la población que se quede en un sitio cálido y seguro. Y es que la tormenta invernal está afectando a gran parte del corredor noreste, desde Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, con fuertes nevadas, vientos de 40 a 70 mph y riesgo de inundaciones costeras. Varios estados, incluidos Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts, han declarado estado de emergencia ante las condiciones de viaje “peligrosas o imposibles” en amplias zonas. Además, miles de vuelos han sido cancelados en aeropuertos clave del noreste y se han registrado alteraciones significativas en el transporte terrestre, con cierres de carreteras y restricciones de viaje similares a las de Nueva York en otras jurisdicciones. Teniendo en cuenta que las autoridades describen esta tormenta como uno de los eventos invernales más fuertes de los últimos años en la región y hay alerta de ventisca, es importante conocer la situación actual y tomar precauciones si es 100% necesario salir de casa. Aquí la información que te ayudará.

Prohibición de viajes en Nueva York: ¿hasta cuándo?

Por primera vez en 10 años se activó un aviso por ventisca en la ciudad de Nueva York y las condiciones de viento fuerte y mucha nieve pueden ser muy peligrosas y se esperan más de dos pies de nieve y temperaturas congelantes durante unos cuantos días. Por esto, la ciudad de Nueva York emitió una prohibición de viajes a partir de las 9 de la noche del domingo 22 de febrero de 2026.

“Las temperaturas que descenderán a los 20 grados durante la noche y provocarán calles y aceras resbaladizas, así como condiciones extremadamente peligrosas en toda la ciudad. Debido a estos factores, estamos declarando un estado de emergencia e imponiendo una prohibición de viajes que comenzará a las 9 p.m. de esta noche (domingo) y finalizará a las 12 p.m. de mañana (lunes). El estado de emergencia cierra las calles, autopistas y puentes de la Ciudad de Nueva York a todo tipo de tráfico (autos, camiones, scooters y bicicletas eléctricas) con algunas exenciones específicas para movimientos esenciales y de emergencia. Estamos pidiendo a los neoyorquinos que eviten todo viaje no esencial. Por favor, por su seguridad, quédense en casa, permanezcan en interiores y manténganse fuera de las carreteras. Las condiciones peligrosas ponen en riesgo a repartidores, conductores y personal de restaurantes. Si pueden hacerlo, cuiden a sus compañeros neoyorquino y preparen sus comidas en casa hasta que mejore el clima”, anunció el alcalde tal como reporta Telemundo47.

De esta manera se ordenó retirar todos los vehículos no esenciales de las calles, autopistas y puentes de la ciudad desde las 9 p.m. del domingo hasta las 12 p.m. del lunes. Esto implica una prohibición de viajes no esenciales durante la mañana de hoy 23 de febrero, mientras continúan las labores de limpieza de nieve. La restricción excluye a servicios de emergencia y personal esencial, que pueden seguir circulando para atender incidentes y mantener operativos los servicios críticos. El objetivo central de la medida es mantener las vías despejadas para las quitanieves y ambulancias en medio de una tormenta que ya dejó entre 9 y 11 pulgadas de nieve en la ciudad.

Ante el avance del sistema, las autoridades instaron a la población a evitar desplazamientos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Escuelas cerradas: no habrá clases remotas ni en persona

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York tendrán su tradicional día de nieve (“snow day”) hoy lunes 23 de febrero, anunció el alcalde Mamdani. Esto significa que no habrá clases remotas ni en persona.

“Si bien la continuidad de la educación de nuestros niños es de suma importancia, para garantizar la seguridad de estudiantes, padres y maestros durante la tormenta, las escuelas estarán cerradas mañana (lunes). Este será el primer “día de nieve” tradicional en la Ciudad de Nueva York desde 2019. El estado nos exige cumplir 180 días de instrucción en un año calendario; sin embargo, creemos que existen circunstancias excepcionales y únicas para la educación de mañana (…) Y a los niños de toda la Ciudad de Nueva York, tienen una misión muy seria si deciden aceptarla: mantenerse abrigados y cómodos”, agregó Zohran Mamdani.

La ciudad anunció que todos los programas extraescolares, actividades y permisos de uso de los edificios escolares están cancelados por la tormenta. Algunas instalaciones educativas se mantienen abiertas únicamente como centros de calefacción o “warming centers” para residentes que necesiten refugio temporal. Además, oficinas municipales no esenciales suspendieron la atención presencial y permiten que parte de su personal trabaje de forma remota mientras duren las condiciones más severas del temporal.

Entonces, ¿cuándo reabren las escuelas públicas de NYC? Las autoridades aún no han anunciado oficialmente la reapertura, pero han indicado que las familias serán notificadas cuando las escuelas vuelvan a operar, a través de los canales habituales (mensajes, redes sociales y la web oficial). Varios medios locales señalan que la intención es reanudar las clases presenciales “tan pronto como sea seguro”, probablemente desde el martes, pero la decisión final para mañana todavía estaba pendiente de confirmación.

Situación actual hoy 23 de febrero en la ciudad de Nueva York

En las primeras horas de hoy lunes, Nueva York se encuentra bajo advertencia de ventisca, con acumulaciones que ya alcanzan cerca de un pie de nieve y ráfagas de viento fuertes que reducen la visibilidad. La ciudad vive su primera advertencia de ‘blizzard’ en casi una década, con pronósticos de entre 18 y 24 pulgadas de nieve para algunas zonas del corredor noreste. Las autoridades reiteran el llamado a evitar cualquier viaje no esencial hasta que termine la prohibición al mediodía y las condiciones mejoren gradualmente. En paralelo, miles de vuelos han sido cancelados y retrasados en los aeropuertos del área de Nueva York debido a la combinación de nieve intensa, viento y baja visibilidad.

Los meteorólogos anticiparon que las nevadas más intensas ocurrirían durante la noche del domingo al lunes, con tasas de hasta cinco centímetros por hora en algunas zonas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Lo que se espera para el resto del día en NYC

Los servicios meteorológicos prevén que las condiciones más intensas de nieve y viento se concentren entre la madrugada y el final de la mañana de hoy, con una mejora progresiva hacia la tarde. Tras el levantamiento de la prohibición de viajes al mediodía, se espera una reapertura gradual de carreteras y puentes, aunque con circulación lenta y presencia de nieve acumulada y bancos de nieve en las esquinas. Las autoridades advierten que podrían persistir problemas de hielo, árboles caídos y cortes de energía localizados, por lo que recomiendan seguir evitando desplazamientos largos y utilizando el transporte solo cuando sea estrictamente necesario. Se anticipa que el trabajo de limpieza de calles continuará durante todo el día y posiblemente durante la noche, a medida que las cuadrillas despejen barrios residenciales y rutas secundarias.

Consejos de seguridad para la tormenta en NYC

Evita cualquier viaje que no sea esencial mientras siga vigente la prohibición y, después, mientras las calles estén cubiertas de nieve o hielo.

Si debes salir, usa transporte público y revisa antes el estado del servicio (MTA app o web) porque pueden darse retrasos o cancelaciones.

No conduzcas durante el pico de la tormenta; la visibilidad puede bajar casi a cero y la nieve se acumula rápido.

Si manejar es absolutamente imprescindible, conduce despacio, deja mucha distancia con otros vehículos y nunca intentes adelantar a una quitanieves.

Mientras estés en casa, ten a mano linternas con baterías, radio a pilas, agua, alimentos no perecederos y tus medicinas esenciales por al menos varios días. Mantén el celular cargado y, si puedes, una batería externa lista por si hay cortes de luz prolongados.

Deja las llaves y documentos importantes en un lugar fijo y accesible, por si necesitas salir rápido o bajar escaleras en un apagón. No uses parrillas, hornillas de gas abiertas ni generadores dentro de casa para calentarte: el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono es muy alto.

Viste por capas: camiseta térmica, suéter y abrigo impermeable; usa gorro, bufanda, guantes y calzado antideslizante para evitar hipotermia y caídas.

Mantente seco: la ropa mojada enfría el cuerpo muy rápido y aumenta el riesgo de congelación en manos, pies y cara.

Dentro de casa, cierra puertas interiores para conservar el calor y usa mantas adicionales si la calefacción falla o baja de intensidad.

Información oficial y alertas por la tormenta en NYC

Inscríbete en Notify NYC para recibir alertas en tiempo real sobre la tormenta, cortes de servicios, cambios en transporte y avisos de emergencia.

Consulta fuentes oficiales: NYC Emergency Management, la oficina del alcalde, NYS y el NWS para pronósticos y actualizaciones, en lugar de depender solo de redes sociales.

Sigue siempre las instrucciones sobre prohibiciones de viaje, cierre de escuelas y recomendaciones de quedarse en casa mientras dure la advertencia de ventisca.

