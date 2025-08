Mientras que muchos buscan los ambientes con aire acondicionado, evitan salir en las horas en las que el sol está más encendido o no se pueden separar el ventilador, hay otro grupo de personas que no tomaron precauciones y no la está pasando nada bien debido al calor extremo que azota diversas regiones de Estados Unidos. Y es que un problema en la piel está afectando a más de uno y se trata de las quemaduras por contacto, lesiones provocadas al acercarse o tocar superficies que alcanzan temperaturas peligrosas. Aquí te explico lo que necesitas saber para ponerte a salvo si vives en este país o estás de vacaciones y cómo protegerte.

Según un reporte de CBS News, un gran número de personas han sido atendidas tras tocar el pavimento caliente, áreas de juego y otras superficies, algo que causa alarma entre las autoridades sanitarias. Esto saltó a la luz tras el reporte del centro de quemados Valleywise Health en Phoenix, Arizona, donde Kevin Foster, su director médico, remarcó que están íntimamente relacionadas con las altas temperaturas. “Es definitivamente una consecuencia de las temperaturas. No cabe la menor duda”, declaró.

Él y su equipo ha venido trabajado en los últimos 16 años para recopilar información sobre este fenómeno y se muestra una correlación directa entre el incremento de la temperatura promedio en Phoenix y el aumento de quemaduras por contacto. En 2008, cuando la temperatura veraniega promedio rondaba los 41°C, el centro reportó solo 9 casos. Para 2023, con un promedio de 45°C, la cifra escaló a 120 casos.

El pavimento, los juegos infantiles y otras superficies alcanzan altas temperaturas que si se rozan dichas superficies, podrías sufrir un grave accidente. (Foto: Freepik)

Qué son las quemaduras por contacto

Según Mayo Clinic, las quemaduras ocurren cuando la piel entra en contacto directo con una fuente de calor, como fuego, líquidos calientes, vapor, objetos calientes, o incluso electricidad o sustancias químicas.

Lo cierto es que ocurren en cuestión de segundos y, tras esto, no hay marcha atrás ya que no solo resultan muy dolorosas, sino también pueden derivar en complicaciones severas, como infecciones, tratamientos quirúrgicos prolongados y hospitalizaciones. Es por esto que hay que estar alertas para prevenirlo. Y es que en muchas zonas de Estados Unidos, las superficies urbanas o áreas de cemento y asfalto pueden calentarse más allá de lo que indican los termómetros.

Evitar caminar descalzo sobre pavimento, concreto o superficies metálicas te ayudará a alejar las quemaduras por contacto. (Foto: Kindel Media / Pexels)

Qué cuidados tener para evitar las quemaduras por contacto

Los expertos del centro de quemados Valleywise Health mencionaron algunos consejos para evitar este problema por la exposición a las altas temperaturas en Estados Unidos:

No caminar descalzo sobre pavimento, cemento u otras superficies metálicas Vigilar a los niños mientras estén en jardines o zonas recreativas Usar calzado especial para proteger a las mascotas Reducir el tiempo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde Si se sufre una caída, buscar ayuda de inmediato para evitar permanecer en contacto con el suelo caliente Beber agua con frecuencia y procurar mantenerse en lugares con sombra.

