A veces hay historias difíciles de contar y esta es una de esas, no solo por lo escalofriante de los hechos, sino por lo que representa: la pérdida de una vida joven, hispana, en circunstancias trágicas y aún no del todo esclarecidas. Celeste Rivas Hernández tenía apenas 15 años cuando su cuerpo fue encontrado sin vida dentro del maletero de un auto Tesla abandonado en Hollywood Hills, Los Ángeles. Lo más perturbador: el vehículo estaba registrado a nombre del cantante d4vd, un artista emergente con millones de seguidores en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando vecinos alertaron a la policía sobre un fuerte olor que salía de un auto estacionado en N. Mansfield Avenue. Al llegar, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) descubrieron restos humanos en estado de descomposición dentro de una bolsa, en el maletero delantero del vehículo. Días más tarde, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a Celeste, quien había sido reportada como desaparecida más de un año atrás.

¿QUIÉN ERA CELESTE RIVAS HERNÁNDEZ Y QUÉ PASÓ CON ELLA?

Celeste Rivas era una adolescente de raíces hispanas que vivía en Lake Elsinore, un tranquilo poblado ubicado en el condado de Riverside, al sur de California. Tenía solo 13 años cuando desapareció en abril de 2024. Según el cartel de búsqueda, fue vista por última vez la noche del 5 de abril, vestida con una sudadera negra, pants grises, gorra y sandalias de Hello Kitty. Desde entonces, su familia no volvió a saber nada de ella hasta que llegó la devastadora confirmación, más de un año después, de que su cuerpo había sido encontrado.

El descubrimiento se produjo gracias al aviso de vecinos en Los Ángeles, quienes reportaron un olor insoportable proveniente de un Tesla blanco que llevaba semanas abandonado. Al revisar el vehículo, el LAPD encontró un cuerpo envuelto en una bolsa plástica. El auto estaba registrado en Hempstead, Texas, a nombre del rapero David Anthony Burke, conocido artísticamente como d4vd, de 20 años. Este dato, por sí solo, bastó para encender todas las alarmas mediáticas y judiciales.

La Oficina del Sheriff del condado de Riverside confirmó que Celeste era la menor que había sido reportada como desaparecida en 2023. La coordinación entre las autoridades locales y el LAPD ha sido crucial para identificarla oficialmente. Aún así, muchos detalles permanecen bajo reserva.

La oficina forense del condado de Los Ángeles indicó que la fecha de muerte de Celeste fue el mismo 8 de septiembre, aunque la causa sigue clasificada como “aplazada”. Esto significa que están a la espera de más exámenes y pruebas para poder determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, el LAPD ha catalogado el caso como un homicidio, y continuará a cargo de la investigación.

Uno de los detalles más inquietantes del caso es que el Tesla donde se halló el cuerpo habría estado abandonado por casi un mes en la zona de Hollywood Hills, una de las más exclusivas de Los Ángeles. Según reportó FOX 11, testigos afirmaron haberlo visto allí desde hacía semanas, sin que nadie se acercara. Se cree que el cuerpo de Celeste podría haber estado al menos cinco días dentro del maletero antes de que el coche fuera remolcado al depósito municipal.

¿QUÉ VÍNCULO HABÍA ENTRE CELESTE Y D4VD?

Esa es una de las preguntas que más resuenan ahora. Aunque al principio se pensaba que podrían no haberse conocido, la madre de Celeste reveló al portal TMZ que su hija le había mencionado alguna vez tener un “novio llamado David”. Además, ambos compartían un pequeño pero significativo tatuaje en el dedo índice derecho: la palabra “Shhh…”. El de ella era de tinta roja. Esto ha despertado todo tipo de teorías y especulaciones, aunque hasta el momento, ningún vínculo oficial ha sido confirmado por las autoridades.

¿QUÉ HA DICHO D4VD AL RESPECTO?

Desde que la noticia se volvió pública, un portavoz de d4vd aseguró que el cantante se encuentra “cooperando plenamente con las autoridades” mientras continúa con su gira. No se han presentado cargos en su contra ni ha sido nombrado como sospechoso por el LAPD. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo haya sido encontrado en su automóvil ha generado una enorme presión pública sobre él. Y más aún al tratarse de una figura tan seguida en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumula millones de fans.

