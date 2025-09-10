La noticia de la muerte de Charlie Kirk, tras ser baleado en un evento en la Universidad del Valle de Utah, ha generado conmoción en los círculos políticos de Estados Unidos. Kirk era considerado una de las figuras más influyentes entre los jóvenes conservadores y un aliado clave del presidente Donald Trump.

Desde muy joven se involucró en el activismo político y, en 2012, fundó Turning Point USA, organización que asegura haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Su ascenso coincidió con la primera campaña presidencial de Trump, cuando se consolidó como uno de los principales referentes del movimiento conservador juvenil.

Kirk no solo dirigía Turning Point USA, sino también su brazo político, Turning Point Action, desde donde impulsaba actividades de defensa política. Además, conducía el podcast The Charlie Kirk Show y era autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future.

Con frecuencia aparecía en cadenas de televisión como Fox News, opinando sobre asuntos que iban desde los archivos de Jeffrey Epstein hasta la gestión del Gobierno de Trump y los debates en torno a la libertad de expresión.

El evento en Utah, donde fue herido mortalmente, era parte de la gira nacional de Turning Point USA llamada The American Comeback Tour. Durante este recorrido, Kirk planeaba visitar diferentes campus universitarios y debatir con estudiantes en un segmento llamado Prove Me Wrong Table.

Su cercanía con Trump se hizo muy conocida. El propio expresidente reconoció en varias ocasiones el papel de Kirk y de su organización en la movilización del voto joven durante las elecciones de 2024.

“Gané a los jóvenes por 37%. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37%. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump.

En otro momento, Trump lo elogió públicamente: “Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”.

Incluso en la víspera de su investidura, volvió a destacarlo: “Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”.

Muere Charlie Kirk: lo que sabemos hasta ahora

Charlie Kirk, de 31 años y director ejecutivo de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo mientras daba una presentación en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El ataque ocurrió alrededor de las 12:10 p. m., cuando llevaba unos 20 minutos de su intervención. Según la universidad, el disparo provino de un edificio cercano y solo se hizo un tiro contra él.

La noticia fue confirmada primero por Donald Trump a través de Truth Social. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias para su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió el presidente.

La policía del campus está investigando lo ocurrido. La universidad señaló que el sospechoso no ha sido detenido y que una persona arrestada previamente fue liberada, pues ya no es considerada responsable del ataque.

El atentado provocó una rápida reacción política. Líderes estadounidenses condenaron el hecho y la Casa Blanca ordenó izar la bandera a media asta en honor a Charlie Kirk

