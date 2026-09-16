Durante 16 años, Eliana Moreno hizo del cielo una extensión de su trabajo periodístico. Desde un helicóptero, la reportera acompañó algunas de las noticias más importantes del sur de California, desde incendios forestales y persecuciones policiales hasta accidentes y otros acontecimientos de última hora. Para los espectadores de NBC4 y Telemundo 52, su presencia se volvió familiar, al igual que la forma en que relataba lo que ocurría desde las alturas. La noche del martes 15 de septiembre, esa labor terminó de manera inesperada cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chatsworth, en Los Ángeles. Moreno, de 38 años, murió junto al piloto George Marciniw y una tercera persona que se encontraba en tierra.

¿Qué pasó con Eliana Moreno y George Marciniw?

El accidente ocurrió poco antes de las 7 p.m. del martes 15 de septiembre, en el área de Chatsworth, en el Valle de San Fernando. Moreno y Marciniw se encontraban realizando cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 de un accidente fatal que había involucrado a un autobús de Metro.

El helicóptero, conocido como NewsChopper4, era operado por Angel City Air y cayó entre dos edificios comerciales, donde se produjo un incendio que afectó varios vehículos y contenedores. Los bomberos acudieron al lugar y confirmaron la muerte de las dos personas que iban a bordo, además de una persona que estaba en tierra.

La causa del accidente todavía no ha sido determinada. La National Transportation Safety Board (NTSB) informó que investiga el accidente de un helicóptero Eurocopter AS 350 B2 ocurrido el 15 de septiembre en Chatsworth.

Eliana Moreno fue una de las víctimas del accidente de helicóptero en California. | Crédito: Eliana Moreno/Instagram

¿Quién era Eliana Moreno?

Moreno nació en el condado de Orange y se graduó en 2010 de la Universidad Chapman, donde estudió periodismo audiovisual y ciencias políticas. Ese mismo año comenzó su trayectoria vinculada a la cobertura aérea y posteriormente trabajó con distintos medios del sur de California.

Durante su carrera, realizó reportes tanto en inglés como en español y se convirtió en una de las periodistas reconocidas por las coberturas aéreas de NBC4 y Telemundo 52. NBC Los Angeles informó que Moreno se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air en septiembre de 2010.

Su trabajo consistía en mostrar desde el aire una perspectiva diferente de las noticias que ocurrían en Los Ángeles. Persecuciones policiales, incendios, accidentes y otras situaciones de última hora formaban parte de las coberturas que realizaba desde el helicóptero.

En redes sociales, especialmente en Instagram, había adoptado el nombre “Eli in the heli”, una expresión que reflejaba tanto su personalidad como su pasión por el periodismo aéreo. NBC Los Angeles también destacó que Moreno y Marciniw habían trabajado juntos desde 2023 y que realizaron cientos de horas de vuelo durante sus coberturas.

El amor de Eliana Moreno por los animales

Más allá del periodismo, Moreno mostraba en sus redes sociales una faceta mucho más personal. Una de sus grandes pasiones eran los animales y compartía fotografías y videos de sus mascotas.

En su perfil de Instagram se describía como madre de perros y gallinas. También publicaba momentos de su vida cotidiana relacionados con el cuidado de sus animales y contaba con humor algunas de sus experiencias.

Uno de sus perros, Dafne, murió antes que ella. Moreno había compartido con sus seguidores parte del vínculo que mantenía con sus mascotas y también imágenes de los gallos y gallinas que tenía en casa.

Esa faceta permitía conocer a una Eliana diferente a la periodista que aparecía frente a las cámaras o desde el helicóptero: una mujer que disfrutaba de los animales y encontraba tiempo para compartir esos momentos con sus seguidores.

Eliana Moreno estaba comprometida con Robert Barrientos

En el plano personal, Moreno también tenía importantes proyectos por delante. Estaba comprometida con Robert Barrientos, con quien planeaba casarse.

Uno de los momentos que compartió públicamente fue el viaje a Tennessee en el que recibió el anillo de compromiso. “Recordaré este viaje a Tennessee por el resto de mi vida”, escribió al publicar un video en el que mostraba la joya que le había entregado su pareja.

La pareja también había compartido otro desafío importante: correr un medio maratón. Moreno había contado que padecía asma severa y que durante su etapa escolar incluso había recibido una exención médica para no correr debido al riesgo de sufrir un ataque.

Sin embargo, decidió comenzar a correr. Primero logró completar una milla y posteriormente, junto a Barrientos, terminó el medio maratón del OC Marathon en menos de dos horas.

“Superé todo lo que alguna vez pensé que podía hacer”, escribió entonces al recordar el desafío.

Eliana Moreno y su prometido Robert en mayo. | Crédito: Eliana Moreno / Instagram

Una periodista reconocida por su trayectoria

La carrera de Moreno también estuvo acompañada por reconocimientos profesionales. Según la información difundida sobre su trayectoria en Today, recibió varios premios Golden Mike por su trabajo en las comunicaciones.

Para las redacciones de NBC4 y Telemundo 52, su trabajo estaba estrechamente relacionado con la cobertura de última hora desde el aire. La periodista y Marciniw eran conocidos entre los televidentes como parte del equipo que llevaba imágenes de los acontecimientos directamente desde el cielo.

La tragedia ocurrió precisamente mientras ambos realizaban una de esas coberturas. El helicóptero había despegado para informar sobre un accidente de tránsito y perdió contacto poco antes de las 7 p.m.

George Marciniw, el piloto que también murió, acumulaba más de 30 años de experiencia de vuelo. | Crédito: @whirly_dude / Instagram

¿Quién era George Marciniw?

George Marciniw era el piloto que acompañaba a Moreno durante sus coberturas. Había crecido en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974.

Contaba con más de tres décadas de experiencia en aviación y también había trabajado como instructor de vuelo. Moreno y Marciniw comenzaron a volar juntos en 2023 y desde entonces formaron una dupla habitual en las coberturas aéreas de NBC4 y Telemundo 52.

La pérdida de ambos provocó una fuerte reacción dentro de las redacciones de los medios para los que trabajaban. NBC4 y Telemundo 52 expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las personas fallecidas en el accidente.

Eliana Moreno murió haciendo el trabajo que había convertido en una parte fundamental de su vida: contar desde las alturas lo que ocurría en Los Ángeles. Para muchos espectadores, “Eli in the heli” quedará asociada a esa mirada desde el cielo que durante años acompañó las noticias del sur de California.