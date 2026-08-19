Un hombre de Long Island, acusado de encabezar una presunta red de distribución de cocaína vinculada con fraternidades de Penn State University, se entregó a las autoridades el martes. Agostino Abbatiello, de 24 años y residente de Westbury, Nueva York, compareció ante un juez por varios cargos graves, entre ellos posesión de drogas y conspiración, y se le negó la libertad bajo fianza.

De acuerdo con documentos judiciales, uno de los testigos aseguró haberle pagado a Abbatiello más de $50,000 para que le proporcionara drogas.

El joven, que estudiaba contabilidad y mostraba interés por los números, fue señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la operación investigada.

Una presunta red que operaba desde fraternidades

Según NBC 4 New York, Abbatiello fue acusado junto con otras 13 personas por una serie de actividades relacionadas con drogas que, según los investigadores, ocurrieron durante 2023 y 2024.

La Fiscalía General de Pensilvania sostiene que Abbatiello y otro acusado, Thomas Robinson, viajaban desde el campus hacia Nueva York y Filadelfia para conseguir grandes cantidades de cocaína.

Posteriormente, según la acusación, las drogas eran trasladadas a las casas fuera del campus de las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi. Allí, algunos miembros y aspirantes de las organizaciones presuntamente se encargaban de dividir y empaquetar la cocaína antes de distribuirla entre estudiantes.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, describió la supuesta estructura diciendo: “Esta era una organización coordinada y altamente rentable de tráfico de drogas que giraba en torno a dos miembros de alto rango de las fraternidades, otros hermanos de fraternidad y aspirantes”.

Según los investigadores, las drogas eran adquiridas en Nueva York y Filadelfia y posteriormente procesadas y distribuidas desde casas de fraternidades fuera del campus. (Foto: @PAAttorneyGen / X)

Las autoridades niegan que el empaquetado ocurriera dentro del campus

En total, 14 personas fueron acusadas por su presunta participación en la operación. Todos, excepto uno, eran estudiantes de Penn State en el momento de los hechos denunciados o habían tenido algún vínculo reciente con la universidad. Al menos cuatro de los acusados continúan siendo estudiantes.

Sunday aclaró que las autoridades no encontraron indicios de que el procesamiento de las drogas se realizara dentro del campus.

“No supimos de ningún empaquetado de drogas que ocurriera en el campus de Penn State. Nuevamente, el empaquetado ocurrió en casas de fraternidades fuera del campus. Y la venta real de drogas se realizó principalmente de amigo a amigo, de hermano de fraternidad a hermano de fraternidad, de conocido a conocido y en casas de fraternidades y/o durante fiestas o reuniones sociales”, explicó.

Abbatiello, Robinson y otros dos estudiantes, identificados como Mohammed Huraibi y Lars Zeepvat, enfrentan cargos por organización corrupta, conspiración, manejo de ganancias provenientes de actividades ilícitas y otros delitos relacionados.

Otro estudiante, Robert Zanolla, fue acusado de conspiración y uso delictivo de un medio de comunicación, además de otros cargos menores.

Otros estudiantes también fueron acusados

Ocho estudiantes más, Liam Smith, Michael Brogno, Kaden Howe, Connor Hurleigh, Seth Beardsley, Kyle Ridpath, Daniel Price y Charles Wiseman, enfrentan cargos menores relacionados con posesión de drogas y objetos utilizados para consumirlas.

El único acusado que no era estudiante de Penn State fue Paul Robinson, de 59 años y padre de Thomas Robinson.

Según los investigadores, habría ocultado pruebas al guardar drogas y dinero en una caja fuerte y también estaría acusado de obstaculizar la investigación.

Las acusaciones también provocaron reacciones entre familiares y personas cercanas a algunos de los implicados.

Pam Teal, quien conoce desde hace años a la familia Huraibi, dijo estar sorprendida por las denuncias: “Todo lo que los vecinos hacen, ellos son perfectos, son personas maravillosas. Me enteré de esto esta mañana y estoy devastada”.

En total, 14 personas fueron acusadas por hechos que supuestamente ocurrieron entre 2023 y 2024. (Foto: @PAAttorneyGen / X)

Penn State y Sigma Chi toman medidas

Penn State informó que Delta Upsilon fue suspendida de manera provisional. La universidad también señaló que Sigma Chi no es una organización reconocida por Penn State y que funciona fuera del apoyo y la supervisión de la institución.

Por su parte, Michael J. Church, director ejecutivo de Sigma Chi, calificó las presuntas acciones como “una violación atroz de nuestros valores”.

Asimismo, confirmó que los tres miembros de la organización que fueron acusados quedaron suspendidos mientras avanza la investigación y que el capítulo fue colocado “en suspensión provisional de todas sus operaciones mientras determinamos si estas acusaciones reflejan una conducta individual o una actividad organizada del capítulo”.