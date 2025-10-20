Eduardo Aguilar, un inmigrante mexicano de 23 años que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, fue arrestado en Dallas, Texas, luego de publicar un video en TikTok en el que ofrecía dinero a personas dispuestas a asesinar agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas).

En el video, publicado el 9 de octubre, Aguilar escribió en español: “Necesito 10 tipos en Dallas con determinación que no tengan miedo a morir”, ofreciendo “10 mil dólares por cada agente de ICE”.

La imagen del video mostraba el paisaje de la ciudad de Dallas, donde el sospechoso vive.

De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades vincularon la cuenta de TikTok directamente con Aguilar. Fue la policía local quien alertó al FBI sobre el contenido del video, lo que derivó en una investigación federal inmediata.

El inmigrante publicó el mensaje en TikTok, donde pidió reclutar a “10 hombres con determinación”. (Foto: Attorney Office Northern District of Texas)

Aguilar fue detenido el martes y, durante su arresto, los agentes encontraron una pistola cargada de 9 mm en su vehículo. Las autoridades señalaron que portar un arma de fuego siendo inmigrante ilegal constituye una violación federal.

Además, se reveló que Aguilar cruzó la frontera ilegalmente en 2018 como menor no acompañado y que en 2019 un juez emitió una orden final de deportación en su contra.

Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, condenó lo ocurrido y afirmó: “Las amenazas contra nuestros agentes del orden son completamente inaceptables. Todas las amenazas contra nuestros agentes y oficiales serán investigadas a fondo, y cualquiera que amenace o ponga una recompensa sobre agentes será arrestado y procesado con todo el peso de la ley”.

Al momento del arresto, las autoridades encontraron un arma cargada en su vehículo. (Foto: Attorney Office Northern District of Texas)

Por su parte, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), expresó: “Estamos agradecidos de que este inmigrante ilegal, que tenía un arma de fuego en su posesión, haya sido arrestado antes de que pudiera matar a uno de nuestros agentes del orden. Nuestros agentes enfrentan emboscadas, ataques terroristas y amenazas de muerte, todo porque se atreven a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No retrocederemos ante estas amenazas, y cada criminal, terrorista o inmigrante ilegal enfrentará la justicia estadounidense.”

Aguilar fue acusado de transmitir una comunicación con amenazas a través del comercio interestatal o extranjero, un delito federal que podría llevarlo a cumplir hasta cinco años en prisión si es declarado culpable. Un juez ordenó que permanezca bajo custodia federal mientras avanza el proceso.

Ahora enfrenta un cargo federal que podría llevarlo a cinco años de prisión. (Foto: Imagen generada por IA)

El caso generó preocupación entre las autoridades, ya que demuestra cómo las redes sociales pueden utilizarse para incitar a la violencia contra funcionarios del gobierno.

Las agencias federales reiteraron que actuarán con firmeza ante cualquier amenaza y que proteger la vida de agentes federales es una prioridad absoluta.

Las duras penas por amenazar a un oficial de ICE

Amenazar a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al ser un funcionario federal en Estados Unidos, es un delito grave regido por el Título 18 del Código de los EE. UU. Las penas por una amenaza simple de asalto (amenaza sin acción acompañante) pueden ser de hasta 6 años de prisión. Si la amenaza es de secuestro o asesinato de un oficial o un miembro de su familia, la pena máxima de prisión aumenta a 10 años, además de multas significativas.

La severidad de la pena federal aumenta si la amenaza se convierte en acción. Por ejemplo, una agresión simple a un oficial puede castigarse con hasta 1 año de prisión, pero si la agresión resulta en lesiones corporales al oficial, la pena máxima puede ser de hasta 20 años de prisión. Para que se configure el delito, la fiscalía debe probar que la amenaza fue intencional para obstaculizar, intimidar o tomar represalias contra el oficial por el cumplimiento de sus deberes.

