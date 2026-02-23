Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, fue el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, implicada en el tráfico de drogas como fentanilo y metanfetaminas. Su figura era prioridad para las autoridades de México y Estados Unidos, que incluso ofrecían recompensas por su captura. El operativo que acabó con su vida se realizó el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, en el estado de Jalisco, con fuerzas especiales del ejército mexicano desplegadas para capturarlo.

Según Reuters, “El Mencho” resultó herido durante el enfrentamiento y murió mientras era trasladado bajo custodia. Autoridades confirmaron que el operativo contó con apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos, aunque todos los movimientos fueron ejecutados por el ejército mexicano.

La muerte del capo fue vista como un golpe estratégico contra el narcotráfico, pero también generó una respuesta violenta de grupos afines al CJNG. Se reportaron narcobloqueos, vehículos incendiados y cierres carreteros en varios estados del país, obligando a reforzar la seguridad en zonas afectadas.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió luego de resultar gravemente herido durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco. (Foto: AFP)

Varios estados, incluidos Jalisco, Michoacán y Guanajuato, registraron incidentes relacionados con los bloqueos y la violencia tras la operación, lo que llevó a autoridades civiles y militares a emitir alertas y recomendaciones a la población.

Según Sky News, la reacción incluyó la quema de vehículos y ataques a instalaciones, una táctica que grupos criminales suelen utilizar para intentar frenar operativos de seguridad y sembrar miedo entre la población.

Tras confirmarse su caída, se registraron narcobloqueos y hechos violentos en distintos estados. (Foto: AFP)

Expertos en seguridad consideran que la caída de “El Mencho” representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en México, pero alertan que podría desencadenar una fragmentación del CJNG con posibles disputas internas entre facciones rivales.

Tras los hechos, autoridades nacionales reforzaron operaciones en distintas regiones para prevenir una escalada mayor de violencia, mientras que gobiernos extranjeros también recomendaron a sus ciudadanos extremar precauciones en zonas con presencia de disturbios.

Quién fue Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y por qué era tan importante para el CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se convirtió en uno de los capos más buscados de México y Estados Unidos por su papel en el tráfico de drogas, especialmente fentanilo y metanfetaminas, además de extorsión y control territorial.

Su importancia dentro del CJNG radicó en que centralizó el mando y la estrategia del grupo. Bajo su liderazgo, el cártel pasó de ser una organización regional a una estructura criminal con presencia en gran parte de México y nexos internacionales.

Autoridades mexicanas y estadounidenses reforzaron alertas y medidas de seguridad ante posibles repercusiones. (Foto: AFP)

Para el CJNG, “El Mencho” era la figura que mantenía cohesionada a la organización, tomaba decisiones y controlaba alianzas y disputas internas.

Su caída representa un golpe directo al liderazgo del cártel y abre la puerta a posibles luchas internas por el control, según analistas citados por Reuters.

