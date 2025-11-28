Desde el pasado 26 de noviembre de 2025, cuando se dio a conocer que una pariente cercana de Karoline Leavitt había sido detenida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), su nombre volvió con fuerza a los titulares. Es, sin duda, una figura pública clave del gobierno de Donald Trump —y responsable de la comunicación oficial de la administración—, y ahora enfrenta un foco de atención no por su labor, sino por un vínculo familiar que genera debates sensibles sobre inmigración y políticas de control.

Este hecho ocurre en un momento en que las redadas de ICE se han intensificado, generando alarma entre comunidades de inmigrantes. En ese contexto, la detención de la mujer —identificada como Bruna Caroline Ferreira de nacionalidad brasileña— añade una dimensión humana al impacto de esas políticas, y pone de relieve la tensión entre discurso público y realidades personales. Quise entonces repasar contigo quién es exactamente Karoline Leavitt, de dónde viene, cómo llegó al poder y qué sabemos hasta ahora sobre este episodio familiar.

1. ¿QUIÉN ES KAROLINE LEAVITT?

Karoline Claire Leavitt nació el 24 de agosto de 1997 en Atkinson, New Hampshire. Forma parte del Partido Republicano y, desde el 20 de enero de 2025, ejerce como secretaria de prensa de la Casa Blanca, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar ese cargo en la historia de Estados Unidos.

2. DATOS PERSONALES DE KAROLINE LEAVITT

Nombre completo: Karoline Claire Leavitt.

Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1997.

Lugar de origen: Atkinson, New Hampshire.

Edad: 28 años.

Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicación por el Saint Anselm College, graduada en 2019.

Primera generación universitaria en su familia.

Lugar de trabajo actual: Oficina de Prensa de la Casa Blanca (desde enero de 2025).

Partido político: Republicano.

3. ¿CÓMO FUERON SUS PRIMEROS AÑOS?

Karoline creció en Atkinson, en un entorno modesto: su familia no proviene de la élite política, lo que marcó su visión desde joven. Antes de la universidad, cursó la secundaria en Massachusetts.

Durante sus estudios en Saint Anselm College participó activamente: fundó un club de radiodifusión, colaboró en el periódico estudiantil y trabajó de forma parcial para la estación local WMUR-TV. Además, fue la primera de su familia en alcanzar un título universitario.

4. INICIOS EN LA POLÍTICA Y PRIMEROS PASOS EN LA CASA BLANCA

Mientras aún estaba en la universidad, obtuvo una pasantía de verano en la Oficina de Correspondencia Presidencial de la Casa Blanca. Luego de graduarse, trabajó de forma permanente allí, y en junio de 2020 fue nombrada asistente de la Oficina de Prensa.

Durante la primera administración Trump comenzó a tomar forma su carrera como vocera política, demostrando ambición y cercanía a la comunicación mediática.

5. SU POSTULACIÓN AL CONGRESO EN 2022

En 2022, Leavitt se postuló como candidata al Congreso por el 1er distrito de Nuevo Hampshire. Ganó la primaria republicana, posicionándose como una figura joven, vinculada al ala más conservadora y cercana a Trump. Sin embargo, en las elecciones generales fue derrotada por el demócrata en ejercicio, lo que marcó el fin de esa ambición legislativa.

6. SU ASCENSO DURANTE LA CAMPAÑA DE 2024

Tras la derrota electoral, siguió ligada al círculo pro-Trump. Se desempeñó como secretaria de prensa nacional de la campaña presidencial 2024 de Donald Trump. Ese papel la colocó de nuevo en el centro del debate mediático, y demostró su capacidad para manejar comunicación en un contexto turbulento, pese a su corta edad.

7. SECRETARIA DE PRENSA DE LA CASA BLANCA: UNA ASCENSIÓN RÁPIDA

El 15 de noviembre de 2024, Trump la eligió oficialmente como su secretaria de prensa para su segundo mandato. El 20 de enero de 2025 asumió el cargo, convirtiéndose en la persona más joven en la historia en ocuparlo.

Desde entonces, ha participado activamente en ruedas de prensa, estrategias mediáticas y control del discurso oficial del gobierno.

8. VIDA PERSONAL

Leavitt está casada con Nicholas Riccio, un desarrollador inmobiliario considerablemente mayor que ella; su relación fue objeto de atención mediática por la diferencia de edad. Son 32 años de distancia. Juntos tienen un hijo, nacido en julio de 2024.

A pesar de la presión mediática, Leavitt ha buscado proyectar una imagen de equilibrio entre maternidad y compromiso profesional en la Casa Blanca.

9. VÍNCULO FAMILIAR CON LA PERSONA DETENIDA POR ICE

La persona detenida es Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Leavitt, fruto de una relación anterior con su hermano, Michael Leavitt.

Ferreira fue arrestada el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, mientras se dirigía a buscar a su hijo de 11 años. Actualmente está detenida en un centro de inmigración en Luisiana, a la espera de un proceso de deportación.

Según su abogado, Ferreira habría ingresado al país cuando era niña, bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), y estaba en trámite de obtener la residencia permanente.

También denuncian que la detención se dio de forma abrupta, sin explicaciones claras, y que no representa un riesgo de fuga ni para la sociedad.

