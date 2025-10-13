Aunque el caso de Katie Abraham ocurrió hace varios meses, su historia sigue repercutiendo en las calles de Chicago, donde muchas familias inmigrantes dicen vivir con miedo ante los constantes operativos migratorios. Desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó la operación “Midway Blitz”, la incertidumbre ha aumentado, sobre todo en comunidades con presencia de migrantes latinoamericanos.

El 8 de septiembre, el DHS anunció oficialmente el inicio de la operación, una acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinada a localizar y detener a inmigrantes con antecedentes criminales en Illinois. La medida se presentó como un homenaje a Katie, una joven de 20 años cuya muerte, a comienzos de 2025, motivó la creación del operativo.

Katie viajaba junto a su amiga Chloe Polzin cuando fueron embestidas por un vehículo que circulaba a gran velocidad en un cruce de Urbana, Illinois. Según el informe del Departamento de Policía citado por el DHS, el conductor era Julio Cucul-Bol, un inmigrante guatemalteco en situación irregular que escapó del lugar sin prestar auxilio.

Lo ocurrido con Katie Abraham inspiró al DHS y al ICE a crear la operación “Midway Blitz”, enfocada en detener a inmigrantes con antecedentes criminales. (Foto: U.S. Department of Homeland Security)

El impacto se produjo mientras el coche en el que se encontraban Katie y Chloe permanecía detenido en un semáforo. Cucul-Bol las chocó a unas 49 millas por hora (80 km/h), sin frenar ni intentar desviarse. Katie murió en el acto y su amiga falleció al día siguiente en el hospital. Las autoridades informaron que el acusado enfrentó cargos por homicidio imprudente, conducción bajo los efectos del alcohol y abandono de escena.

Meses después, el caso cobró relevancia nuevamente cuando el DHS publicó un video con los padres de Katie. En el clip, ambos recordaron a su hija como “una chica brillante, ingeniosa y muy perceptiva”, y relataron el impacto emocional que su pérdida causó en la familia.

Sobre el accidente, los padres narraron que “la mañana del 19 las jóvenes estaban detenidas en un semáforo cuando fueron golpeadas por detrás a casi 49 millas por hora, sin frenar ni girar”.

El DHS publicó un video con los padres de Katie, quienes recordaron a su hija como una "chica brillante, ingeniosa y muy perceptiva". (Foto: U.S. Department of Homeland Security)

Durante el anuncio de la operación, Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, declaró que “esta operación se lanza en honor a Katie Abraham, quien fue asesinada en Illinois por un inmigrante criminal que nunca debió estar en nuestro país”. Añadió que el objetivo del operativo es “ir tras los peores de los peores” y acusó a las políticas de santuario del gobernador J. B. Pritzker de “convertir a Chicago en un imán para criminales”.

Según el DHS, la iniciativa forma parte de una estrategia nacional para impedir que las llamadas “ciudades santuario” ofrezcan refugio a inmigrantes con historial delictivo.

Las comunidades inmigrantes de Chicago aseguran sentir temor por la presencia constante de agentes y redadas en distintas zonas. (Foto: Mathieu Lewis-Rolland / AFP)

Midway Blitz: qué es y por qué ha generado polémica

“Operation Midway Blitz” es el nombre de una operación de aplicación de la ley migratoria llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Chicago, Illinois. La operación comenzó en septiembre de 2025 y fue lanzada por la Administración Trump, tras operativos similares en otras ciudades como Los Ángeles y Washington D.C., con el objetivo declarado de combatir la delincuencia e inmigración ilegal.

El objetivo de la operación es aumentar las deportaciones masivas, enfocándose en la detención de “criminales ilegales”.

La implementación de “Midway Blitz” generó controversia. La ciudad de Chicago, considerada “santuario”, se negó a cooperar con el Gobierno federal. Además, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron el operativo, reportando que personas que se ganaban la vida como vendedores ambulantes fueron arrestadas y que la operación ha causado disturbios, incluso llevando a la cancelación o reubicación de eventos públicos.

