Khalid Ahmed Satary, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los delincuentes por fraude más buscados del FBI, fue capturado en Medio Oriente tras una búsqueda internacional que se prolongó por más de tres años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el hombre, de 54 años, está acusado de dirigir un esquema que defraudó al programa Medicare por más de US$547 millones.

Las autoridades señalaron que Satary fue arrestado el lunes y trasladado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal.

La investigación sostiene que entre 2016 y 2019 presentó facturas por costosas pruebas genéticas que eran médicamente innecesarias, generando enormes pérdidas para el sistema de salud federal.

¿Cómo funcionaba el presunto fraude?

De acuerdo con los fiscales, Satary trabajó junto a decenas de reclutadores de pacientes, centros de telemercadeo y empresas de telemedicina para atraer personas mediante campañas engañosas.

El objetivo era obtener muestras para pruebas genéticas relacionadas con el cáncer que luego eran facturadas a Medicare por montos que podían alcanzar los US$20.000 por cada examen.

Además, los investigadores aseguran que el acusado pagó millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales a médicos y reclutadores para mantener activo el esquema y aumentar la cantidad de reclamaciones fraudulentas enviadas al programa federal.

Según las autoridades, Satary lideró un esquema que facturó fraudulentamente más de US$547 millones a Medicare por pruebas genéticas innecesarias. (Foto: @FBIMiamiFL / X)

Permaneció prófugo durante más de tres años

Satary fue acusado formalmente en 2019 por un tribunal federal de Luisiana y obtuvo la libertad bajo fianza con la condición de no volver a trabajar en el sector médico; sin embargo, según el Departamento de Justicia, continuó colaborando con laboratorios ubicados en Houston para seguir enviando reclamaciones fraudulentas a Medicare.

En 2022, un juez emitió una orden de captura federal después de que el acusado no se presentara ante el tribunal y presuntamente abandonara Estados Unidos.

Cuando fue detenido esta semana por autoridades de Medio Oriente, llevaba un pasaporte mexicano falso con una identidad ficticia, según informaron los investigadores.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

Tras ser extraditado, Satary compareció ante un tribunal del Distrito Este de Virginia. Ahora enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, fraude al sistema de salud, conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, pago y recepción de sobornos ilegales relacionados con servicios médicos y conspiración para cometer lavado de dinero.

Si es declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero, además de penas de hasta 10 años por fraude sanitario y cinco años por conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense.

El sospechoso fue trasladado a Estados Unidos y enfrenta múltiples cargos federales por fraude, sobornos y lavado de dinero. (Foto: @FBIMiamiFL / X)

El FBI destaca el avance de su nueva lista de los más buscados

El director del FBI, Kash Patel, celebró la captura y destacó que se trata del tercer arresto logrado desde la creación de la lista de los Most Wanted Fraudsters, presentada a comienzos de junio.

“El arresto de Khalid Ahmed Satary y su regreso a Estados Unidos es la tercera captura de un integrante de la lista de los delincuentes por fraude más buscados del FBI y nuestros socios en apenas cinco semanas, lo que continúa la histórica racha de éxito de esta nueva iniciativa”, dijo Patel en un comunicado.

“Satary fue acusado formalmente en 2019 por conspiración para cometer fraude sanitario y presuntamente robó US$547 millones entre 2016 y 2019 al facturar fraudulentamente a Medicare costosas e innecesarias pruebas genéticas, utilizando campañas de marketing engañosas, sobornos ilegales y pagos ilícitos“, continuó.

Asimismo, añadió: “Este es otro individuo que explotó un programa destinado a ayudar a nuestras personas más vulnerables y, en cambio, robó para beneficio propio. Satary ha estado prófugo desde 2022, pero lo capturamos gracias al gran trabajo y la coordinación entre las agencias y nuestros socios en el extranjero.”