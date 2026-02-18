Una congresista colombiana que apoya a Donald Trump ganó atención internacional tras denunciar que su hijo fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE). Se trata de Ángela María Vergara, representante del Partido Conservador de Colombia, quien ha usado sus redes sociales para compartir detalles de la situación. Vergara publicó un video en el que asegura que su hijo, Rafael Alonso Vergara, de 22 años, lleva más de 18 días detenido y encadenado en un centro de detención en Luisiana, a pesar de tener documentación en regla.

Según ella, el joven ingresó legalmente a Estados Unidos, contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social y estaba esperando una audiencia de asilo programada para 2028 cuando fue arrestado.

“Lleva 18 días encarcelado, encadenado en unas condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de la resolución de su situación legal”, afirmó la congresista al denunciar la detención.

La congresista denunció la detención de su hijo en un centro migratorio de Estados Unidos. (Foto: @angelavergarag / Instagram)

El caso generó controversia entre los usuarios porque Vergara es conocida por sus posturas conservadoras y su simpatía con políticas similares a las apoyadas por sectores afines a Trump, especialmente en temas de seguridad y migración.

El País señala que, ante la detención, la congresista pidió la intervención del gobierno colombiano, solicitando apoyo para coordinar el retorno de su hijo y agilizar vuelos humanitarios que ayuden a los colombianos en situaciones similares.

El presidente Gustavo Petro respondió vía X que, sin importar las circunstancias, la embajada debe brindar asistencia consular en el caso.

El caso generó controversia en las redes sociales, con el propio presidente colombiano interviniendo para pedir el apoyo de la embajada. (Foto: @petrogustavo / X)

Quién es Ángela María Vergara, la congresista cuyo hijo fue detenido por ICE

Ángela María Vergara es una representante a la Cámara por el departamento de Bolívar en Colombia y miembro del Partido Conservador Colombiano, una agrupación tradicional de derecha en el país.

Asumió su curul el 13 de enero de 2023. No fue elegida directamente en las elecciones iniciales, sino que ingresó como reemplazo de Yamil Arana Padauí, quien renunció a la Cámara para postularse (y posteriormente ganar) la Gobernación de Bolívar.

Los medios locales describen a Vergara como simpatizante de Donald Trump y resaltan su apoyo a políticas de seguridad más estrictas. Esto explica, en parte, su celebración pública ante el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Ángela María Vergara es una representante a la Cámara por el departamento de Bolívar en Colombia y miembro del Partido Conservador Colombiano. (Foto: @angelavergarag / Instagram)

Más allá de su labor congresal, Vergara suele usar sus redes sociales como herramienta para expresar sus posiciones y comunicarse con la ciudadanía.

En el contexto del arresto de su hijo, rechazó acusaciones infundadas sobre haber celebrado deportaciones de latinos o haber pedido una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, asegurando que defender la ley no equivale a apoyar abusos de ninguna parte.

