Una estudiante que perdió un brazo y una pierna después de desmayarse y caer frente a un tren del metro en Brooklyn (Nueva York) obtuvo un veredicto de casi 82 millones de dólares. Luisa Janssen Harger Da Silva, turista originaria de Brasil, recibió esta compensación la semana pasada en un tribunal federal de Brooklyn por el accidente que sufrió en 2016, cuando tenía 21 años.

El incidente ocurrió mientras Da Silva esperaba el tren junto a su novio en la estación Atlantic Avenue. De pronto se desmayó y cayó a las vías, momento en el que un tren que se aproximaba la arrolló. Su caso llegó a juicio casi una década después y un jurado determinó que la MTA no tomó con suficiente seriedad el problema de las caídas a las vías.

En la demanda, su equipo legal argumentó que la MTA contaba con 15 años de datos que demostraban “que era una certeza moral que personas inocentes, como la demandante, caerían a las vías si las Autoridades no tomaban medidas para instalar dispositivos de seguridad en los bordes de los andenes”.

Uno de los abogados de la joven, David Roth, reforzó esta postura al señalar: “No actuar ante un peligro conocido y prevenible es la definición de negligencia.”

Su equipo legal argumentó que la MTA ignoró datos y advertencias sobre caídas a las vías durante más de una década. (Foto: Luisa J. Harger da Silva / Facebook)

La MTA decidió apelar la decisión del jurado. El vocero Tim Minton afirmó que la entidad “no está de acuerdo con el veredicto”.

Este caso no es el único en el que una persona severamente lesionada recibe una compensación alta. El New York Post informa que, el año pasado, otro hombre que también perdió un brazo y una pierna tras caer ebrio a las vías fue inicialmente indemnizado con 90 millones de dólares, aunque un juez redujo la cifra a menos de 40 millones.

Durante el juicio de Da Silva, salieron a la luz documentos internos de la MTA que mostraban que, desde 2011, la agencia había recibido propuestas para instalar puertas de andén sin costo para el sistema, a cambio de permitir publicidad en esas estructuras.

Otro de sus abogados, Bob Genis, explicó que “varias de esas compañías, las más grandes del mundo, presentaron planes detallados que demostraban que podían superar todos los desafíos de ingeniería e instalar puertas de andén en todo el sistema.”

Documentos internos revelaron que la agencia incluso rechazó propuestas gratuitas para instalar puertas de andén. (Foto: Ángela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Una de las ofertas sin costo, presentada por la empresa líder Faiveley Transport, fue considerada “impresionante” por la MTA debido a “la gran cantidad de análisis técnico sobre los desafíos existentes en la infraestructura del sistema de tránsito de Nueva York”.

Sin embargo, Genis aseguró que, pese a ello, no se realizó ningún estudio adicional sobre barreras de andén antes del accidente de Da Silva, agregando que la “MTA se retiró” de la propuesta gratuita.

En respuesta, Minton señaló: “No podemos hablar sobre decisiones históricas tomadas hace décadas”, indicando que la agencia instaló algún tipo de barrera en 109 estaciones.

Agregó que, en el juicio, la MTA argumentó que la propuesta y su financiamiento no estaban confirmados en aquel momento y que su implementación masiva sería difícil por “razones de viabilidad física y accesibilidad”.

La MTA no está de acuerdo con el fallo y presentó una apelación. (Foto referencial: ANGELA WEISS / AFP)

En otra revisión interna realizada en 2012, la MTA evaluó los costos anuales de litigios por atropellos en las vías como parte del análisis sobre la instalación de puertas de andén.

Correos electrónicos revelados en otra demanda mostraron que esos costos ascendían a 7 millones de dólares anuales en los cinco años anteriores.

Por otra parte, es importante destacar que el problema continúa en aumento: solo en 2023, 241 personas fueron impactadas por trenes, según datos de la propia MTA.

Qué hacer si presencias un accidente en el metro de Nueva York

Tras un incidente en el metro de Nueva York, lo primero es garantizar la seguridad de los involucrados. Llame inmediatamente al 911 o notifique al personal de la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte) o a un oficial de policía presente. Busque atención médica de urgencia, incluso para lesiones que parezcan leves, ya que la documentación médica temprana es fundamental.

Después de la atención inicial, el siguiente paso es la documentación. Un agente de policía debe redactar un informe oficial del incidente. Si usted es víctima y planea reclamar una indemnización, debe contratar a un abogado lo antes posible, ya que la ley de Nueva York impone un plazo de solo 90 días para presentar una “Notificación de Reclamo” contra la ciudad o la MTA.

