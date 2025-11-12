La policía de Texas reveló nuevos detalles sobre la muerte del influencer culinario Michael Duarte, conocido en redes sociales como “FoodWithBearHands”, quien falleció el pasado 8 de noviembre.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Medina a TMZ, Duarte fue herido de bala por una agente y posteriormente declarado muerto en un hospital local.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 en Castroville, Texas, por un “hombre con un cuchillo que actuaba de forma errática”.

Según las autoridades, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un hombre con un cuchillo que actuaba de forma errática.(Foto: @foodwithbearhands / Instagram)

Durante el incidente, una de las agentes disparó dos veces, impactando a Duarte. Hasta el momento, el departamento no ofreció más detalles sobre el caso.

Quién es Michael Duarte, influencer culinario conocido como “FoodWithBearHands”

Michael Duarte contaba con más de dos millones de seguidores entre Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartía videos de cocina, parrilladas y recetas.

En su biografía de Instagram, el creador describía su misión con la frase: “Mi propósito es compartir comida con quienes más la necesitan”.

En una campaña de recaudación creada en GoFundMe para apoyar económicamente a su familia, inicialmente se informó que Duarte había muerto en un “terrible accidente” mientras viajaba por Texas.

“Pedimos que mantengan a la familia de Michael en sus oraciones durante este momento tan difícil”, se lee en la descripción. “Esta pérdida repentina dejó a Jessica con los gastos de trasladarlo de regreso a California y cubrir los costos del funeral.”

Duarte fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto. (Foto: @foodwithbearhands / Instagram)

Duarte creció en Calipatria, California, una pequeña ciudad cercana a la frontera con México. A los 14 años comenzó a trabajar en el restaurante mexicano de su tío, a quien consideraba su mentor y de quien aprendió sus primeras lecciones de cocina.

Más tarde trabajó en distintos locales de San Diego y atravesó una crisis de salud mental durante la pandemia, según él mismo compartió en Instagram.

Tras recibir tratamiento, retomó su carrera y empezó a publicar videos que pronto lo llevaron a la fama.

“Mi primer video fue con mi hija”, escribió en una ocasión. “Ahí me di cuenta de lo feliz que me hacía crear contenido. Con el tiempo entendí que no era solo un pasatiempo: podía ser un negocio, algo más grande que yo.”

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el 9 de noviembre por Alooma Media Group, la agencia que representaba al creador.

Su agencia y seguidores lamentan profundamente su partida y destacan su legado de pasión, generosidad y creatividad. (Foto: @jessicaleeduarte / Instagram)

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro querido amigo y cliente, Michael Duarte”, expresaron en un comunicado. “Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él.”

Alooma lo describió como un “esposo devoto, padre amoroso, hermano y amigo leal”.

“Su calidez, amabilidad y generosidad se sentían en cada encuentro. Michael deja un vacío enorme, pero su legado de integridad, compasión y dedicación seguirá vivo en las vidas que tocó”, agregó la agencia.

