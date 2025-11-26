La noche del domingo, autoridades de Illinois detuvieron a Morgan Geyser, conocida por el caso del “Slender Man”, a más de 260 kilómetros del hogar grupal en Wisconsin del cual presuntamente había escapado.

Cuando los agentes le pidieron identificarse, ella respondió que podían “simplemente buscarla en Google”, según informó la policía local.

ABC News señala que Geyser, en la actualidad de 23 años, fue hallada después de que supuestamente cortara el brazalete de monitoreo del Departamento de Correcciones y abandonara la residencia donde vivía por orden judicial.

En 2014, cuando tenía 12 años, atacó a una amiga de su misma edad, a quien apuñaló 19 veces, afirmando que lo hizo para complacer al personaje ficticio “Slender Man”.

Los agentes la encontraron en un parador de camiones en Posen, Illinois, junto a Chad Mecca, de 43 años, con quien había viajado desde Wisconsin. De acuerdo con el reporte policial, ambos fueron descubiertos durmiendo sobre una acera.

Las autoridades explicaron que tanto Geyser como Mecca intentaron identificarse con nombres falsos.

“La mujer se negó repetidamente a dar su nombre real y primero proporcionó uno falso”, indicó el comunicado oficial. “Dijo que no quería decir quién era porque había ‘hecho algo muy malo’ y sugirió que los oficiales podían ‘simplemente buscar’ su nombre en Google”.

Tras revelar su identidad, los policías confirmaron que existía una orden en su contra por fuga en Wisconsin.

Tanto Geyser como Mecca fueron detenidos sin resistencia. Él fue acusado de obstrucción de identificación y allanamiento, aunque posteriormente fue liberado con una citación para declarar en enero.

En la denuncia penal, Geyser admitió haber cortado el dispositivo de monitoreo con unas tijeras. Además, reveló que junto a Mecca habían conversado sobre viajar a Nashville.

Según su propio testimonio, conoció al hombre unos meses atrás en una iglesia y comentó sentirse tratada de manera injusta en el hogar grupal, además de estar molesta porque él no podía visitarla. En varias ocasiones, según relató, Mecca habría ingresado por la ventana para verla.

La Policía de Posen informó que ambos viajaron en autobús hasta la zona, ubicada cerca de Chicago.

Mientras tanto, la fiscalía de Waukesha expresó su intención de solicitar que se revoque la libertad condicional que Geyser había recibido en septiembre.

“Apoyamos totalmente esa moción”, dijo la fiscal Lesli Boese en conferencia de prensa.

Boese explicó que, si el juez acepta el pedido, se evaluará si Geyser debe volver al régimen de libertad supervisada o ser reingresada a un centro psiquiátrico.

Recordó que su oficina se había opuesto firmemente a su liberación durante una audiencia en enero, donde se mencionaron comunicaciones “violentas” con un hombre externo al centro y la lectura de material con “temas de sadismo sexual y asesinato”.

Mientras avanzan los trámites de extradición, la fiscal destacó la gravedad del episodio: “Hubo un período de tiempo en el que no fue monitoreada y su paradero era desconocido. Nos tomamos esto muy en serio”.

Agregó que la familia de la víctima del ataque de 2014, Payton Leutner, fue notificada de inmediato y se encuentra trabajando con las autoridades para garantizar su seguridad.

Antes de su captura, la madre de Geyser difundió un mensaje pidiendo ayuda. “Si ves a Morgan, por favor llama a la policía. Morgan, si ves esto, te amamos y solo queremos saber que estás a salvo”, expresó.

Su abogado también había solicitado públicamente que se entregara, asegurando que era “lo mejor para ella”.

Lo que debes saber sobre Morgan Geyser y el caso “Slender Man”

Morgan Geyser es conocida por el “caso Slender Man” de 2014. A los 12 años, junto con su amiga Anissa Weier, apuñaló a su compañera Payton Leutner diecinueve veces en Wisconsin. Declararon que cometieron el crimen para convertirse en “sirvientes” del personaje de terror ficticio conocido como Slender Man.

Tras el crimen, Geyser fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Tanto ella como Weier fueron declaradas no culpables por razón de enfermedad o defecto mental, siendo condenadas a reclusión y tratamiento en instituciones de salud mental.

Geyser fue sentenciada a un máximo de 40 años de reclusión indeterminada en un instituto psiquiátrico forense. En enero de 2025, un juez aprobó su libertad condicional y en julio de 2025 fue trasladada a un hogar grupal bajo estricta supervisión.

Recientemente, el 26 de noviembre de 2025, Geyser fue noticia nuevamente por haberse fugado del hogar grupal donde residía.

Tras ser recapturada, las autoridades de Wisconsin están solicitando revocar su libertad condicional y que sea reingresada a la institución psiquiátrica.

