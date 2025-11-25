La comunidad de Big Stone Gap, en Virginia, Estados Unidos, vive una situación desconcertante tras la desaparición de Travis Turner, entrenador principal del equipo de fútbol americano de Union High School.

Su ausencia se produjo en pleno desarrollo de una temporada perfecta, en la que su equipo no ha perdido ningún partido. La Policía Estatal de Virginia informó que Turner fue incluido oficialmente como persona desaparecida el domingo, después de haber sido visto por última vez el jueves.

Ese mismo día, según WJHL, los agentes se dirigieron a su casa para investigar una denuncia, aclarando que no iban a arrestarlo, pero cuando llegaron, Turner ya no estaba en el lugar.

A pesar de la incertidumbre, el programa de fútbol americano de Union High continuó adelante. El equipo avanzó a la semifinal regional bajo el liderazgo del asistente Jay Edwards, quien asumió como entrenador interino apenas un día después de la desaparición de Turner.

Union logró una victoria por 12-0 frente a Graham High School y se prepara ahora para enfrentarse a Ridgeview High School por el título regional. Mientras tanto, la búsqueda del entrenador se intensificó en el condado de Wise con el uso de drones, unidades caninas y varias agencias policiales.

La policía había ido a su casa para una investigación no relacionada con un arresto, pero Turner ya no estaba allí. (Foto: Leslie Caudill Turner / Facebook)

“Hemos tenido los drones en el aire, buscando”, explicó Jason Day, de la Policía Estatal, en declaraciones al medio citado.

“Intentamos conseguir la aviación de la policía estatal, pero no pudieron volar ayer por el clima. Hemos tenido unidades K-9, sabuesos de departamentos locales, la oficina del sheriff aquí, y perros de la policía estatal de Wise en los bosques, buscando, ya sabes, el área local donde el señor Turner pudo haber estado o donde fue visto”, agregó el agente.

Los días previos a su desaparición no mostraban ningún indicio de que Turner estuviera atravesando un problema personal.

En su última entrevista, realizada el 15 de noviembre, el entrenador se mostraba animado ante un próximo partido decisivo. “Va a ser una batalla aquí… y nuestros chicos estarán listos”, declaró.

Sobre el equipo rival añadió: “Sus entrenadores hacen un gran trabajo. Son muy atléticos… Son fuertes al frente y están muy bien entrenados”.

Su equipo continúa compitiendo bajo un entrenador interino, mientras las autoridades intensifican la búsqueda con drones y unidades caninas. (Foto: Leslie Caudill Turner / Facebook)

Incluso su esposa, Leslie Caudill Turner, había publicado fotografías en Facebook deseándole suerte antes del juego, sin dar señales de preocupación.

Sin embargo, la desaparición de Turner ocurrió justo cuando la policía se dirigía a su casa debido a lo que describieron como “las primeras etapas de una investigación”.

Las autoridades no revelaron ningún detalle sobre esa investigación ni su naturaleza.

“Esto era parte de la investigación, y NO para arrestarlo”, aclaró la policía en un comunicado. “Mientras estábamos en camino, los agentes fueron informados de que Turner ya no estaba en el lugar”.

En una publicación de Facebook luego eliminada y obtenida por News Channel 11, la esposa de Turner expresó: “Él está desaparecido —y eso es todo lo que sabemos. Lo queremos y lo necesitamos aquí con nosotros. Solo sigan orando para que regrese a casa”.

La familia y la comunidad permanecen en alerta, sin respuestas claras sobre lo ocurrido. (Foto: Leslie Caudill Turner / Facebook)

Según el New York Post, la situación se volvió aún más confusa cuando las Escuelas Públicas del Condado de Wise informaron que un empleado del distrito había sido puesto en licencia administrativa con goce de sueldo mientras una agencia externa revisa una denuncia.

No confirmaron si se trataba de Turner ni si ambos casos estaban relacionados. “Esto es un procedimiento estándar y no una determinación de mala conducta”, indicó el distrito.

En su actualización más reciente, emitida el lunes por la noche, la Policía Estatal de Virginia señaló que continúan registrando la zona cercana al hogar del entrenador.

“La Policía Estatal de Virginia ha utilizado varios recursos, incluidos equipos de búsqueda y rescate, drones y K-9, para asistir en la búsqueda y, con suerte, localizar a Turner a salvo”, dijo un vocero. “Por el momento, Turner no ha sido localizado. La investigación sigue en curso”.

