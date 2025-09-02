El premio mayor de Mega Millions ha escalado a $277 millones con una opción de pago en efectivo de $124.6 millones para el próximo sorteo de este viernes, 29 de agosto. Aunque nadie acertó la combinación ganadora del sorteo anterior, miles de jugadores se llevaron premios menores. Los números ganadores para el sorteo del 29 de agosto fueron 13, 31, 32, 44 y 45, con la Mega Ball en 21. A pesar de no haber un ganador del premio mayor en esta ocasión, el entusiasmo sigue en aumento.

Este año 2025 ha visto a cuatro afortunados ganadores del premio gordo, el más reciente en junio, cuando un boleto vendido en Virginia se llevó un premio de $348 millones. Los otros afortunados fueron jugadores en Ohio, Illinois y otro a principios de enero.

Para jugar a Mega Millions, se debe comprar un boleto por $5 en tiendas o, en algunos estados, online. Se eligen seis números: cinco bolas blancas (del 1 al 70) y una Mega Ball dorada (del 1 al 24). Si prefieres, puedes optar por la opción de “Quick Pick” para que el sistema elija los números por ti. El juego incluye ahora un multiplicador automático, que aumenta los premios no acumulativos de dos a diez veces. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336.

En caso de ganar, el premio mayor se puede reclamar de dos maneras: como una anualidad en 30 pagos a lo largo de 29 años o como un pago único en efectivo. Ambas opciones tienen sus ventajas, y la elección dependerá del ganador. La fecha límite para comprar un boleto en la noche del sorteo varía según el estado, por lo que es importante consultar el horario local. Los resultados de los sorteos, que se celebran todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET, se pueden encontrar en el sitio web oficial de Mega Millions y en otros medios de lotería.

Consulta si las bolas numeradas del sorteo de Mega Millions del martes 02 de septiembre de 2025 representan los resultados oficiales con un premio mayor estimado de $302 millones. | Crédito: usatoday.com

Resultado de Mega Millions del martes 02 de septiembre 2025

Los números ganadores del sorteo del 2 de septiembre fueron X, X, X, X, X, con la Mega Ball X.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece un total de nueve niveles de premios. El premio mayor se gana al acertar los seis números, pero también puedes ganar premios menores al acertar combinaciones de números. La cantidad más pequeña se obtiene al acertar solo la Mega Ball. Además, por un dólar adicional, puedes activar la opción Megaplier para multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces.

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Los sorteos tienen lugar en los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions, debes elegir cinco números de un rango del 1 al 70, y un número adicional llamado Mega Ball, de un rango del 1 al 25. Si no quieres elegir tus propios números, puedes optar por la selección automática o “Quick Pick”. Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio de un boleto básico de Mega Millions es de $2 por jugada. Si decides añadir la opción Megaplier para aumentar tus ganancias en premios no mayores, el costo por jugada será de $3.