El premio continúa en aumento. Este martes 09 de septiembre se celebrará una nueva edición del famoso sorteo del Mega Millions, la segunda lotería que mayor cantidad de dinero reparte en Estados Unidos y donde tú podrías ser uno de los afortunados ganadores. Para este sorteo de inicio de semana, el pozo acumulado es de $358 millones, una cifra que podría transformar tu vida y hacerla un sueño hecho realidad. Aquí te dejo con el ganador oficial de este sorteo y cuáles han sido los números sorteados en esta edición .

Este año 2025 ha visto a cuatro afortunados ganadores del premio gordo, el más reciente en junio, cuando un boleto vendido en Virginia se llevó un premio de $348 millones. Los otros afortunados fueron jugadores en Ohio, Illinois y otro a principios de enero.

Para jugar a Mega Millions, se debe comprar un boleto por $5 en tiendas o, en algunos estados, online. Se eligen seis números: cinco bolas blancas (del 1 al 70) y una Mega Ball dorada (del 1 al 24). Si prefieres, puedes optar por la opción de “Quick Pick” para que el sistema elija los números por ti. El juego incluye ahora un multiplicador automático, que aumenta los premios no acumulativos de dos a diez veces. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336.

En caso de ganar, el premio mayor se puede reclamar de dos maneras: como una anualidad en 30 pagos a lo largo de 29 años o como un pago único en efectivo. Ambas opciones tienen sus ventajas, y la elección dependerá del ganador. La fecha límite para comprar un boleto en la noche del sorteo varía según el estado, por lo que es importante consultar el horario local. Los resultados de los sorteos, que se celebran todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET, se pueden encontrar en el sitio web oficial de Mega Millions y en otros medios de lotería.

Verifica si tienes el boleto ganador del Mega Millions con fecha del 09 de septiembre de 2025 y súmate a la expectativa de millones de jugadores por conocer a los ganadores y los premios del sorteo en EE.UU. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Resultados Mega Millions, martes 09 de septiembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por anunciar Por anunciar

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece un total de nueve niveles de premios. El premio mayor se gana al acertar los seis números, pero también puedes ganar premios menores al acertar combinaciones de números. La cantidad más pequeña se obtiene al acertar solo la Mega Ball. Además, por un dólar adicional, puedes activar la opción Megaplier para multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces.

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Los sorteos tienen lugar en los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions, debes elegir cinco números de un rango del 1 al 70, y un número adicional llamado Mega Ball, de un rango del 1 al 25. Si no quieres elegir tus propios números, puedes optar por la selección automática o “Quick Pick”. Para ganar el premio mayor, necesitas acertar los seis números.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio de un boleto básico de Mega Millions es de $2 por jugada. Si decides añadir la opción Megaplier para aumentar tus ganancias en premios no mayores, el costo por jugada será de $3.