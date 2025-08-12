Este martes 12 de agosto, se jugó una nueva edición del sorteo del Mega Millions, una de las loterías más importantes en Estados Unidos. Con un premio mayor de 182 millones de dólares, si has comprado uno de los boletos has llegado al lugar correcto, pues aquí te contaré quién ganó el sorteo, cuál fue el resultado oficial y revisar los números ganadores de la lotería en EE.UU . Recuerda que los boletos del Mega Millions tienen un costo de entre 2 y 5 dólares.

¿Qué premios ofrece el Mega Millions como lotería en Estados Unidos?

El sorteo del Mega Millions ofrece una variedad de premios en función de la cantidad de números coincidentes y si el número adicional, conocido como el “Mega Ball”, coincide también. Los premios varían desde pequeñas sumas por acertar solo el Mega Ball hasta enormes botes acumulados por acertar todos los números principales y el Mega Ball.

Los premios secundarios se basan en la cantidad de números coincidentes, con diferentes niveles de premios para diferentes combinaciones de números. Además, el Mega Millions ofrece opciones de multiplicadores que pueden aumentar los premios no jackpot hasta cinco veces.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Mega Millions en Estados Unidos?

Los sorteos del Mega Millions se celebran dos veces por semana, específicamente los martes y viernes por la noche. El sorteo tiene lugar a las 11:00 p.m., hora del Este de EE. UU. (ET), en los estudios de la WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Es importante tener en cuenta que, aunque el sorteo ocurre a la misma hora en todo el país, la hora local puede variar según la zona horaria del estado en el que te encuentres (por ejemplo, 10:00 p.m. en el Centro, 9:00 p.m. en la Montaña y 8:00 p.m. en el Pacífico).

¿Cómo se juega el Mega Millions?

Para jugar al Mega Millions en Estados Unidos, los jugadores seleccionan cinco números principales de un conjunto del 1 al 70 y luego eligen un número adicional, conocido como el “Mega Ball”, de un conjunto del 1 al 25. Alternativamente, los jugadores pueden optar por el “Quick Pick”, donde se generan aleatoriamente los números.

Después de comprar el boleto, los jugadores esperan el sorteo, que se realiza dos veces por semana. Si los números seleccionados coinciden con los números sorteados, el jugador gana premios que varían según la cantidad de números acertados y si el Mega Ball coincide.