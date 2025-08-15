El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, ya que ningún boleto acertó los seis números en el último sorteo. Con el bote acumulado, los jugadores tienen la oportunidad de ganar un estimado de $198 millones de dólares, con una opción en efectivo de $89.3 millones. La emoción se mantiene en alto mientras los entusiastas de la lotería de todo el país se preparan para el próximo sorteo, que podría crear un nuevo millonario.

Los números ganadores del sorteo del martes 12 de agosto fueron 1, 8, 31, 56 y 67, con la Mega Ball 23. A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, la atención se centra ahora en el próximo sorteo, que tendrá lugar este viernes 15 de agosto de 2025. Los sorteos de Mega Millions se celebran en vivo todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET / 8 p.m. PT, brindando a los jugadores múltiples oportunidades de ganar. A continuación, te detallaremos quién ganó el Mega Millions, cuál fue el resultado oficial y más detalles de la populr lotería en EE.UU.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

Números ganadores del Mega Millions - resultados del sorteo del premio mayor de $XX millones hoy, viernes 15 de agosto

Los números ganadores del viernes 15 de agosto de 2025: X-X-X-X-X y la Mega Ball dorada: X

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

El sorteo de Mega Millions ofrece una amplia gama de premios, que varían según la cantidad de números que aciertes, incluyendo el número especial “Mega Ball”. Los premios van desde pequeñas cantidades por acertar solo el Mega Ball, hasta el codiciado jackpot acumulado por acertar los cinco números principales y el Mega Ball. Los premios secundarios se dividen en diferentes niveles según la combinación de números acertados. Además, los jugadores pueden activar un multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios que no son el jackpot.

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes por la noche. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del Este de EE. UU.), desde los estudios de la WSB-TV en Atlanta, Georgia. Es importante que los jugadores consulten la hora local de su estado, ya que puede variar dependiendo de la zona horaria (por ejemplo, 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT).

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es un proceso sencillo. Los jugadores deben elegir cinco números principales de un rango del 1 al 70 y un número adicional, el “Mega Ball”, de un conjunto del 1 al 25. Para facilitar el proceso, también se puede optar por la opción “Quick Pick”, que genera los números de forma aleatoria. Después de comprar el boleto, solo queda esperar el sorteo y revisar si los números seleccionados coinciden con los ganadores para reclamar el premio correspondiente.