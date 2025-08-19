Este martes 19 de agosto, se ha llevado a cabo un nuevo sorteo del Mega Millions, una de las loterías más importantes en los Estados Unidos. Para esta edición, el premio mayor es de 216 millones de dólares y tú podrías ser uno de los ganadores. Aquí te dejo con lo que han sido los números ganadores de esta edición, así como los resultados completos para que sepas si cuentas con alguna opción de convertirte en millonario.

Los números ganadores del sorteo del martes 19 de agosto fueron (...), con la Mega Ball (...). A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, la atención se centra ahora en el próximo sorteo, que tendrá lugar este viernes 22 de agosto de 2025. Los sorteos de Mega Millions se celebran en vivo todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET / 8 p.m. PT, brindando a los jugadores múltiples oportunidades de ganar. A continuación, te detallaremos quién ganó el Mega Millions, cuál fue el resultado oficial y más detalles de la popular lotería en EE.UU.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

El sorteo de Mega Millions ofrece una amplia gama de premios, que varían según la cantidad de números que aciertes, incluyendo el número especial “Mega Ball”. Los premios van desde pequeñas cantidades por acertar solo el Mega Ball, hasta el codiciado jackpot acumulado por acertar los cinco números principales y el Mega Ball. Los premios secundarios se dividen en diferentes niveles según la combinación de números acertados. Además, los jugadores pueden activar un multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios que no son el jackpot.

¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes por la noche. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del Este de EE. UU.), desde los estudios de la WSB-TV en Atlanta, Georgia. Es importante que los jugadores consulten la hora local de su estado, ya que puede variar dependiendo de la zona horaria (por ejemplo, 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT).

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es un proceso sencillo. Los jugadores deben elegir cinco números principales de un rango del 1 al 70 y un número adicional, el “Mega Ball”, de un conjunto del 1 al 25. Para facilitar el proceso, también se puede optar por la opción “Quick Pick”, que genera los números de forma aleatoria. Después de comprar el boleto, solo queda esperar el sorteo y revisar si los números seleccionados coinciden con los ganadores para reclamar el premio correspondiente.