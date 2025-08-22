El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, ya que ningún boleto acertó la combinación ganadora en el sorteo del martes 19 de agosto. El premio acumulado ha alcanzado una cifra de $216 millones ($97 millones en efectivo) para el próximo sorteo. La emoción continúa para todos los jugadores que sueñan con cambiar su vida.

Los números ganadores del último sorteo fueron: 10, 19, 24, 49 y 68, con la Mega Ball 10. A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, la atención se centra ahora en el próximo sorteo, que tendrá lugar este viernes, 22 de agosto. Los sorteos de Mega Millions se celebran en vivo todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET, brindando a los jugadores una nueva oportunidad de convertirse en millonarios. Jugar a Mega Millions tiene un costo de $5 por boleto.

Conoce los detalles del sorteo de Mega Millions del viernes 22 de agosto. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

Resultado de Mega Millions hoy, viernes 22 de agosto 2025

Los números ganadores del sorteo del 22 de agosto fueron X, X, X, X, X, con la Mega Ball X.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

El Mega Millions ofrece una variedad de premios que van más allá del premio mayor. Puedes ganar desde unos pocos dólares por acertar solo el Mega Ball, hasta el gran jackpot por acertar los cinco números principales más el Mega Ball. Los premios se dividen en diferentes niveles dependiendo de tu combinación de aciertos. Además, puedes añadir el multiplicador Megaplier para aumentar tus premios no mayores hasta cinco veces.

Mega Millions es el único juego con grandes botes donde los premios secundarios pueden superar los $2 millones. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos del Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos veces por semana, los martes y viernes por la noche. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este). Se transmiten desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Sin embargo, ten en cuenta la hora de tu zona: 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes elegir cinco números de un rango del 1 al 70 y un número adicional, llamado Mega Ball, de un rango del 1 al 25. Si no quieres elegir tus propios números, puedes usar la opción “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Una vez que tengas tu boleto, solo queda esperar el sorteo para ver si tus números son los ganadores.