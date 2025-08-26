El premio mayor de Mega Millions continúa creciendo y ahora ha alcanzado la impresionante cifra de $253 millones de dólares para el próximo sorteo. A pesar de que nadie se llevó el premio gordo en el sorteo del viernes 22 de agosto, miles de jugadores en todo el país ganaron premios menores, manteniendo viva la emoción por la lotería. Las probabilidades de ganar el premio mayor han mejorado ligeramente con el nuevo formato del juego, lo que aumenta las esperanzas de los jugadores para el próximo sorteo.

Los números ganadores del sorteo del 22 de agosto fueron: 18, 30, 44, 48 y 50, con el Mega Ball dorado 12. Aunque no hubo un ganador del premio mayor, una persona en Carolina del Norte se llevó un millón de dólares al acertar cinco números. Otros miles de jugadores en estados como Ohio también obtuvieron premios, demostrando que la lotería ofrece múltiples oportunidades de ganar, no solo el premio principal.

Si un afortunado jugador logra acertar los seis números en el próximo sorteo, tendrá la opción de recibir un pago único en efectivo de $113.8 millones de dólares. Para participar, puedes comprar tu boleto en gasolineras, tiendas de conveniencia o en línea en algunos estados. El costo del boleto de Mega Millions ahora incluye un multiplicador incorporado, lo que aumenta los premios no mayores por dos, tres, cuatro, cinco o incluso 10 veces, sin costo adicional.

Resultado de Mega Millions hoy, martes 26 de agosto 2025

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

El Mega Millions ofrece más que solo el premio mayor. Existen nueve niveles de premios que varían desde unos pocos dólares por acertar solo el Mega Ball, hasta el gran jackpot por acertar los seis números. También puedes aumentar tus ganancias con la opción Megaplier, la cual multiplica los premios no mayores hasta cinco veces.

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos del Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este), desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Para los jugadores en otras zonas horarias, el sorteo es a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar es muy simple. Solo necesitas elegir cinco números de un rango del 1 al 70 y un número adicional, el Mega Ball, de un rango del 1 al 25. Si no quieres elegir tus propios números, puedes usar la opción de selección automática, conocida como “Quick Pick”. El objetivo es acertar los seis números para ganar el premio mayor.

¿Cuánto cuesta un boleto para Mega Millions?

El precio de un boleto básico para el Mega Millions es de $2. Si decides añadir la opción Megaplier, el costo aumenta a $3 por jugada. Esto te da la oportunidad de multiplicar tus premios no acumulativos y tener más oportunidades de ganar.