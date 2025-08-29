El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo, ya que ningún boleto acertó la combinación ganadora en el sorteo del pasado martes. Con el bote acumulado, el premio para el sorteo de este martes 26 de agosto ha subido a $253 millones de dólares, con la opción de un pago en efectivo de $113.8 millones. A pesar de no haber un ganador del premio principal, dos afortunados en Florida y Misisipi se llevaron los premios secundarios de $2 millones y $3 millones.

Los números ganadores del sorteo del martes 26 de agosto fueron: 7, 12, 30, 40 y 69, con el Mega Ball dorado siendo el 17. Aunque el premio mayor sigue vacante, la emoción se mantiene, y los jugadores ya están atentos al próximo sorteo, que se realizará este viernes 29 de agosto a las 11 p.m. ET. Puedes comprar tu boleto de $5 en tiendas, gasolineras, supermercados o, en algunos estados, incluso en línea.

Jugar a Mega Millions es sencillo: debes elegir cinco números de bolas blancas del 1 al 70 y una bola dorada (Mega Ball) del 1 al 24. Si no quieres elegir tus propios números, puedes optar por la opción de “Quick Pick” o “Easy Pick” para que la máquina lo haga por ti. A diferencia de las ediciones anteriores, el juego ahora incluye un multiplicador integrado que aumenta los premios no acumulativos, lo que te permite ganar el doble, triple, cuádruple, quíntuple o hasta diez veces la cantidad original.

Este año ha sido próspero para los jugadores de Mega Millions, con cuatro afortunados ganadores del premio mayor. La racha comenzó el 17 de enero, cuando un jugador ganó $113 millones. Posteriormente, el 25 de marzo, alguien en Illinois se llevó un premio de $344 millones, seguido de un ganador de $112 millones el 18 de abril en Ohio. El premio mayor más reciente se dio el 27 de junio, con un afortunado ganador de $348 millones en Virginia.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290,472,336, pero el sueño de un cambio de vida sigue siendo el mayor atractivo del juego. Si resultas ser el afortunado ganador, puedes elegir entre recibir el premio como una anualidad, pagada en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o un pago único en efectivo. Si el premio tiene múltiples ganadores, este se divide en partes iguales.

Números ganadores del Mega Millions del 29 de agosto 2025. Consulta el resultado completo del sorteo con un premio mayor estimado en $277 millones. | Crédito: Mike Stewart / AP

Resultado de Mega Millions hoy, viernes 29 de agosto 2025

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

El Mega Millions ofrece más que solo el premio mayor. En total, hay nueve niveles de premios, que van desde unos pocos dólares por acertar solo la bola Mega Ball, hasta el gran jackpot por acertar los seis números. Además, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar tus ganancias en premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Cuándo y dónde se realizan los sorteos del Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (hora del este). El sorteo se realiza desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Para los jugadores en otras zonas horarias de Estados Unidos, el sorteo es a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT.

¿Cómo se juega a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy sencillo. Debes elegir cinco números de un rango del 1 al 70 y un número adicional, llamado Mega Ball, de un rango del 1 al 25. Si no quieres seleccionar tus propios números, puedes usar la opción de selección automática o “Quick Pick”. El objetivo final es acertar los seis números para ganar el premio mayor.

¿Cuánto cuesta un boleto para Mega Millions?

El precio de un boleto básico para el Mega Millions es de $2 por jugada. Si decides añadir la opción Megaplier para tener la oportunidad de multiplicar tus ganancias, el costo total por jugada será de $3.