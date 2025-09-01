El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra histórica: $1.1 mil millones de dólares. Este monto se convierte en el quinto premio más grande en la historia del juego después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 30 de agosto. Los números de la suerte fueron las bolas blancas 3, 18, 22, 27 y 33, y la Powerball roja 17. Este sorteo marca el 40º consecutivo sin un ganador del premio mayor, lo que ha disparado la emoción entre los jugadores de todo el país.

Si alguien acierta los seis números en el próximo sorteo de este lunes 1 de septiembre, tendrá la opción de elegir entre la anualidad de $1.1 mil millones, pagada en 30 cuotas a lo largo de 29 años, o un único pago en efectivo de $498.4 millones, ambos montos antes de impuestos. Este es el sexto premio que supera los mil millones de dólares en los 33 años de historia de Powerball, lo que demuestra la fascinación de los jugadores por la posibilidad de cambiar sus vidas con un solo boleto.

A pesar de que nadie se llevó el premio gordo, hubo varios ganadores de premios menores. Nueve boletos en total acertaron las cinco bolas blancas para ganar $1 millón, y tres de ellos se llevaron $2 millones por haber añadido la opción Power Play. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en California, Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts y Pennsylvania. Por su parte, los de $2 millones se vendieron en Colorado, Indiana y New Hampshire. El próximo sorteo se realizará a las 11 p.m. ET desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Resultados del Powerball, lunes 01 de septiembre

Los números ganadores sorteados el lunes 01 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de un total de 69 (bolas blancas) y un número para la Powerball de un total de 26 (bola roja). El juego ofrece nueve niveles de premios, desde el codiciado premio mayor hasta otros más pequeños. Los premios varían, pudiendo ir desde los $4 hasta $1 millón, dependiendo de la cantidad de números que aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se puede jugar Powerball?

Power Play es una función opcional que te permite multiplicar tus ganancias (excluyendo el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces. Se puede jugar a Powerball en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano o residente para participar.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). La hora límite para comprar un boleto varía según la jurisdicción, por lo que es recomendable adquirirlo con antelación para asegurar tu participación en el sorteo. La probabilidad general de ganar cualquier premio en el sorteo es de 1 en 24.9.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto para ganar?

No, para ganar un premio de Powerball, los cinco números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden en que son extraídos. Sin embargo, el número de la bola roja, la Powerball, sí debe coincidir exactamente para ganar.