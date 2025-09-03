El premio mayor de Powerball ha alcanzado una cifra monumental de $1.3 mil millones de dólares para el sorteo de este miércoles, 3 de septiembre. El bote creció significativamente después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del lunes, lo que elevó el premio a un valor en efectivo estimado de $589 millones antes de impuestos. Este es el quinto premio más grande en la historia de Powerball y el noveno más grande de todas las loterías de Estados Unidos.

Aunque el gran premio no tuvo un ganador, el sorteo del lunes, 1 de septiembre, entregó premios a miles de afortunados. Diez boletos, vendidos en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey (2), Nueva York, Pensilvania y Virginia, acertaron las cinco bolas blancas para ganar $1 millón cada uno. Adicionalmente, dos boletos, uno en Montana y otro en Carolina del Norte, se llevaron $2 millones al agregar la opción Power Play a su compra.

Los números ganadores del sorteo del lunes fueron las bolas blancas 8, 23, 25, 40, 53 y la Powerball 5, con un multiplicador 3x del Power Play. El próximo sorteo, que será el 41º consecutivo sin ganador del premio mayor, se llevará a cabo este miércoles a las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Lotería de Florida. Con un boleto de $2, los jugadores pueden elegir sus números o usar la opción “Quick Pick” para tener una oportunidad de ganar este premio histórico.

Sorteo del Powerball del miércoles 3 de septiembre: los números ganadores del premio mayor de $1300 millones ya fueron revelados. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Resultados del Powerball, miércoles 03 de septiembre

Los números ganadores sorteados el miércoles 03 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo de 69 (bolas blancas) y un número de un grupo de 26 (la bola roja, o Powerball). El juego tiene nueve categorías de premios. Los premios varían desde los $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor por acertar los seis números. También puedes ganar premios de $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se puede jugar Powerball?

Power Play es una función adicional que, por un costo extra, te permite multiplicar los premios no mayores por 2, 3, 4, 5 o 10 veces. Se puede jugar a Powerball en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Es importante saber que no se requiere ser ciudadano o residente para comprar un boleto en una de estas jurisdicciones.

Estados Unidos, 02/09/2025.- Mapa con todos los estados donde más ganadores del premio mayor del Powerball se contabilizaron en la historia de los EE.UU. Foto de wisevoter.com / WiseVoter

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). La hora límite para comprar un boleto varía según el estado, por lo que se recomienda comprarlo con antelación. La probabilidad general de ganar cualquier premio es de 1 en 24.9, mientras que las de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones.

¿Es necesario acertar los números del Powerball en el orden exacto para ganar?

No. Para ganar un premio de Powerball, los cinco números de las bolas blancas pueden salir en cualquier orden. Sin embargo, el número de la bola roja (la Powerball) sí debe coincidir de forma exacta para poder ganar los premios correspondientes.