El premio mayor de Powerball sigue en aumento, alcanzando una cifra monumental de 526 millones de dólares para el próximo sorteo. Después de que ningún boleto acertara los seis números en el último sorteo del 11 de agosto, la expectación ha crecido a nivel nacional. Si un afortunado jugador logra igualar los cinco números blancos y el Powerball rojo, podrá reclamar el premio mayor, que tiene un valor en efectivo de 241 millones de dólares antes de impuestos.

Aunque nadie ganó el premio mayor, hubo jugadores que estuvieron muy cerca. Un boleto vendido en Nueva Jersey acertó cinco de los números, ganando un premio de 1 millón de dólares. Otros dos afortunados ganadores de 1 millón de dólares se registraron en Virginia y Washington. Los números ganadores del último sorteo fueron 6, 16, 33, 40 y 62, con el Powerball 2 y el Power Play 2x. El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025, justo después de las 11 p.m. ET (Hora del Este).

Al momento de marcar la lotería, todos los jugadores tienen la ilusión de un cambio radical de vida (Foto: AFP).

Resultado, Powerball del miércoles 13 de agosto

Sorteo Powerball del miércoles 13 de agosto Números ganadores -- Power Play --

¿Cómo se juega al Powerball en Estados Unidos?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Primero, eliges cinco números distintos del 1 al 69 para las bolas blancas. Luego, seleccionas un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja. Puedes elegir tus propios números o usar la opción “Quick Pick” para que el sistema los genere al azar. Por un costo adicional, puedes añadir la opción “Power Play” para multiplicar los premios que no sean el premio mayor.

¿Dónde puedo comprar boletos de Powerball y en qué días se juega?

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del este) en Tallahassee, Florida, y se pueden seguir en vivo en Powerball.com. El horario límite para la venta de boletos varía según la jurisdicción, generalmente entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Qué premios se pueden ganar en el Powerball?

Powerball ofrece varios niveles de premios, comenzando con $4 por acertar solo la Powerball y llegando al premio mayor acumulado por acertar los cinco números y la Powerball. El segundo premio, por acertar solo los cinco números, es de $1 millón. Si añades la opción Power Play, puedes multiplicar los premios secundarios hasta por 10 veces, aunque el segundo premio con Power Play siempre es de $2 millones. Esta es la lista completa de todos los premios que se reparten en la lotería del Powerball:

5 números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: $1,000,000

4 números + Powerball: $50,000

4 números: $100

3 números + Powerball: $100

3 números: $7

2 números + Powerball: $7

1 número + Powerball: $4

Número Powerball: $4

¿Cuáles fueron los resultados del Powerball y números ganadores del sorteo más reciente? (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Piero Hatto

¿Tengo que acertar los números en un orden específico para ganar?

No, para ganar un premio de Powerball, no es necesario que los números de las bolas blancas coincidan en el orden exacto en que son extraídos. Sin embargo, el número de la bola roja (la Powerball) debe coincidir de manera exacta con el de tu boleto. Cada jugada se considera de forma independiente. No puedes combinar números de diferentes boletos para formar una combinación ganadora.

¿Hay que ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar. Cualquier persona, incluyendo turistas, puede comprar un boleto en una de las jurisdicciones donde se vende legalmente. Es importante recordar que los premios están sujetos a impuestos federales y estatales, independientemente de la ciudadanía del ganador.

¿Puedo elegir cómo recibir mi premio mayor si gano?

Sí, si resultas ser el afortunado ganador del premio mayor, tienes dos opciones de pago. La primera es recibir el premio como una anualidad, pagada en 30 cuotas a lo largo de 29 años. La segunda opción es recibir un único pago en una suma global. Ambas opciones de pago se anuncian antes de la deducción de los impuestos correspondientes.