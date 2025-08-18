El premio mayor de Powerball ha vuelto a subir, alcanzando una cifra monumental de $605 millones de dólares para el próximo sorteo de este lunes, 18 de agosto. La emoción se dispara después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado pasado, manteniendo vivo el sueño para millones de jugadores. Si un afortunado logra acertar los seis números, podrá elegir entre un pago anual o una suma global en efectivo de $273.4 millones antes de impuestos.

Este 2025 ha sido testigo de cuatro afortunados ganadores del premio mayor de Powerball. El más reciente se dio el 31 de mayo, cuando un jugador en California se llevó a casa el premio de $204.5 millones. La racha ganadora del año comenzó en Oregón, donde un boleto se adjudicó $328.5 millones el 18 de enero. Un segundo ganador se hizo con $527 millones el 29 de marzo, seguido de un tercer afortunado en Kentucky que ganó $167.3 millones el 26 de abril.

Revisa quién ganó el sorteo del Powerball del sábado 16 de agosto y cuáles son los números ganadores en Estados Unidos. (Foto: Powerball) / Piero Hatto

Resultados del Powerball, lunes 18 de agosto

Los números ganadores del sorteo del lunes 18 de agosto fueron: X-X-X-X-X, con el Powerball X . El multiplicador Power Play fue de X.

¿Cómo se juega al Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar cinco números de un rango del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26 (Powerball rojo). Puedes elegir tus números manualmente o usar la opción “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Además del premio mayor o “jackpot”, existen otros ocho niveles de premios, que varían desde $4 hasta $1 millón, dependiendo de la cantidad de números que aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo jugar?

Por un costo adicional, puedes añadir la opción Power Play a tu boleto. Esta función te permite multiplicar tus premios (excepto el jackpot) hasta por 10 veces, según el número del multiplicador que se sortee. La lotería de Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No necesitas ser ciudadano o residente para participar, siempre y cuando compres tu boleto en una de las jurisdicciones autorizadas.

Conoce los números ganadores para el Powerball del sábado 16 de agosto y consulta los resultados del sorteo. (Foto: perplexity.ai) / Piero Hatto

¿Qué días y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Es importante tener en cuenta que el horario límite para comprar boletos varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción. La probabilidad general de ganar cualquier premio en Powerball es de 1 en 24.9, lo que hace que sea un juego accesible para muchos.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto?

No, no es necesario acertar los números de las bolas blancas en el orden exacto en que son extraídos. Lo único que importa es que tu boleto tenga la combinación de números ganadora, sin importar la secuencia. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir exactamente. Cada jugada en tu boleto se considera de forma independiente. Por lo tanto, no puedes combinar números de diferentes jugadas para reclamar un premio.