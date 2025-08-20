El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado su cifra más alta del año, con un estimado de $643 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles por la noche. Después de que nadie acertara los seis números en el sorteo del lunes, el bote continúa creciendo. Si hay un afortunado ganador, podrá elegir entre el premio anual completo o un pago único en efectivo de $290.6 millones antes de impuestos, convirtiéndolo en uno de los premios más grandes en la historia del juego.

Aunque nadie se llevó el premio gordo, dos afortunados jugadores ganaron un premio de $1 millón cada uno. Los números ganadores del sorteo del lunes 18 de agosto fueron 15, 46, 61, 63 y 64, con la Powerball 1 y un multiplicador de Power Play de 3x. Este es el sorteo número 32 consecutivo sin un ganador del premio mayor, lo que aumenta la anticipación entre los millones de jugadores que compran boletos anualmente, a pesar de las probabilidades de 1 en 292 millones.

Jugar a Powerball es un proceso sencillo. Los jugadores eligen cinco números de 1 a 69 y una Powerball de 1 a 26. Para ganar el premio mayor, deben acertar los seis números. El juego se realiza en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., y los sorteos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m. ET.

El año 2025 ha sido testigo de cuatro premios mayores de Powerball, incluyendo un premio de $204.5 millones en California en mayo. La historia del juego se remonta a 1992 y ha entregado premios exorbitantes, como el récord de $2.1 mil millones en 2022. La posibilidad de un premio que cambie la vida de la noche a la mañana mantiene a los estadounidenses gastando alrededor de $103 mil millones en boletos de lotería cada año.

Hay personas indocumentadas en Estados Unidos que desean probar suerte en estas loterías. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Resultados del Powerball, miércoles 20 de agosto

Los números ganadores del sorteo del miércoles 20 de agosto fueron: X-X-X-X-X, con el Powerball X . El multiplicador Power Play fue de X.

¿Cómo se juega al Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de un rango del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball rojo, de un rango del 1 al 26. Puedes elegir tus propios números o usar la opción “Quick Pick” para una selección aleatoria. Además del premio mayor, el juego ofrece otros ocho niveles de premios, que van desde $4 hasta $1 millón, dependiendo de los números que aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo jugar?

Por un costo extra, puedes añadir la opción Power Play a tu boleto para multiplicar tus premios (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces. Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No necesitas ser ciudadano ni residente para participar, solo debes comprar tu boleto en una de las jurisdicciones autorizadas.

Boleto de Powerball vendido en Illinois que ganó $1 millón al acertar cinco números del sorteo del 9 de agosto. (Foto: Getty Images)

¿Qué días y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Es crucial recordar que el horario límite para comprar boletos varía según el estado, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación para asegurar tu participación en el sorteo. La probabilidad general de ganar cualquier premio en Powerball es de 1 en 24.9.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto?

No, para los cinco números blancos, el orden no importa. Lo único que necesitas es que tu combinación de números coincida con la ganadora. Sin embargo, el número del Powerball rojo sí debe coincidir exactamente. Cada jugada en tu boleto se evalúa de manera individual, por lo que no puedes mezclar números de diferentes líneas.