El premio mayor de Powerball ha alcanzado una cifra monumental de $700 millones, convirtiéndose en el más grande de 2025. Tras el sorteo del miércoles, donde nadie acertó la combinación ganadora (31, 59, 62, 65, 68 y el Powerball 5), el pozo superó su máximo anterior. La expectativa es enorme para el próximo sorteo de este sábado a las 10:59 p.m. ET. El afortunado ganador podrá elegir entre el pago anual o una suma única de $316.3 millones antes de impuestos, que se reduciría a unos $199.3 millones después de la retención federal y otras tasas.

A pesar de que nadie se llevó el premio gordo, el sorteo del miércoles sí dejó a varios ganadores. En Tennessee, un boleto con la opción Power Play se llevó $2 millones al acertar cinco números. Otros dos boletos ganaron $1 millón cada uno, y hubo 30 tickets que se llevaron $50,000 por acertar cuatro números más el Powerball. La popularidad del juego se mantiene alta, atrayendo a millones de personas a pesar de las probabilidades de ganar el premio mayor, que se mantienen en 1 en 292.2 millones.

La racha sin ganadores del premio mayor se extiende por 36 sorteos consecutivos, desde que un boleto de $204.5 millones fue reclamado en California el 31 de mayo. Este año ha visto a cuatro ganadores del jackpot, con los más notables en California, Oregón y Kentucky. El premio de $700 millones actual supera incluso al de Mega Millions de este año, aunque no alcanza el récord de $2.04 mil millones ganado en 2022.

Mientras tanto, la suerte ha sonreído a otros jugadores en Estados Unidos. En Texas, residentes de Fort Worth, Frisco, Wylie y otras ciudades han reclamado premios de entre $1 millón y $5 millones, ya sea en Powerball o en juegos de “rasca y gana”. Para participar en el próximo sorteo, los jugadores pueden comprar boletos por $2 en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Y por un dólar extra, la opción Power Play puede multiplicar los premios menores.

El sorteo de Powerball del sábado 23 de agosto ya llegó. Revive la emoción de los millones en juego al revelarse los números ganadores. | Crédito: abcnews.go.com

Resultados del Powerball, sábado 23 de agosto

Los números ganadores del sorteo del sábado 23 de agosto fueron: X-X-X-X-X , con el Powerball X . El multiplicador Power Play fue de X.

X-X-X-X-X− X (Powerball)

X PowerPlay

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, selecciona cinco números de un rango del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball rojo, de un rango del 1 al 26. Puedes escoger tus propios números o pedir una selección aleatoria con la opción Quick Pick. Además del premio mayor, el juego ofrece otros ocho niveles de premios, que van desde los 4 dólares hasta 1 millón de dólares, dependiendo de los números que aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo jugar?

La opción Power Play te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces, por un costo adicional. Para participar, solo necesitas comprar un boleto en cualquiera de las 45 jurisdicciones de EE. UU. donde está disponible la lotería, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No se requiere ser ciudadano o residente para jugar.

Números ganadores del Powerball del sábado 23 de agosto con un premio mayor de $700 millones. Revisa los resultados completos y entérate si eres uno de los afortunados. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini Ai

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). El horario límite para la compra de boletos varía según el estado, por lo que es importante adquirirlos con anticipación. La probabilidad general de ganar cualquier premio es de 1 en 24.9.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto?

No, para ganar no es necesario que los cinco números blancos coincidan en el orden exacto en que son extraídos. Lo importante es que coincida la combinación. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Cada jugada en tu boleto se evalúa de manera individual.