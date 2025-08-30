El premio mayor de Powerball alcanzó una cifra asombrosa de 950 millones de dólares para el próximo sorteo. El bote se disparó después de que nadie acertara los seis números en el sorteo del miércoles 25 de agosto. Aunque las probabilidades de ganar son de 1 en 292.2 millones, esta enorme cantidad de dinero atrae la atención de millones de jugadores en los 45 estados donde se juega, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron 09-12-22-61-41 con una bola roja Powerball de 25 y un multiplicador Power Play de 4X. Si alguien logra acertar el próximo premio mayor, podrá optar por un pago único de 428.9 millones de dólares en efectivo, sujeto a impuestos federales y, en algunas jurisdicciones, estatales.

Powerball no ha tenido un ganador del premio mayor desde el 31 de mayo de 2025. A pesar de esto, el 2025 ha sido un año de suerte para algunos, con cuatro ganadores que se han llevado premios de hasta 527 millones de dólares. Para jugar, debes elegir cinco números de un total de 69, y un número para el Powerball de un total de 26. Puedes comprar los boletos en tiendas, gasolineras o supermercados, con la opción de un “Power Play” por un dólar adicional para multiplicar los premios no mayores.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el sábado 30 de agosto de 2025 a las 10:59 p.m. ET desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. La historia del juego está llena de premios masivos, como el récord de 2.04 mil millones de dólares que se ganó en California en 2022. La ausencia de un ganador en más de dos meses ha generado un bote que se posiciona entre los más grandes de la historia de la lotería estadounidense.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images) / Jay L. Clendenin

Resultados del Powerball, sábado 30 de agosto

Los números ganadores sorteados el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche fueron XX-XX-XX-XX-XX, con un Powerball de XX y un multiplicador Power Play de XX.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, los participantes eligen cinco números de bolas blancas (del 1 al 69) y un número de la bola roja, conocida como Powerball (del 1 al 26). El juego ofrece nueve categorías de premios, incluyendo el gran premio mayor y otros ocho niveles con valores que varían desde $4 hasta $1 millón, dependiendo de la cantidad de números que aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se puede jugar Powerball?

Power Play es una función adicional que te permite multiplicar los premios no acumulativos por un costo extra. Los multiplicadores pueden ser de 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces. Powerball se juega en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. No es necesario ser ciudadano o residente para participar.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). El horario límite para comprar un boleto puede variar, por lo que es recomendable hacerlo con tiempo. La probabilidad general de ganar cualquier premio en el sorteo es de 1 en 24.9.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto?

No, para ganar un premio en Powerball, los cinco números de las bolas blancas no tienen que coincidir en el orden en que son extraídos. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir exactamente.